“Nos enamoramos muy rápido... Me gustó altiro”: Fabrizio Copano contó su historia de amor con su esposa gringa

Fabrizio Copano estuvo como invitado en el programa estelar de Martín Cárcamo, “De tú a tú”, en donde reveló detalles de cómo conoció a su esposa estadounidense, Cristina Garza, y a sus suegros, el mismo día.

“Yo la conocí en Texas. Yo fui a un festival de cine, y una amigo que me invitó a ayudaron en un pitch me dijo ‘tengo una cena, ¿quieres venir conmigo?’ Me sentaron con un caballero muy mayor y una señora. Ellos eran los papás de mi esposa. Yo no sabía en ese momento”, relató el humorista.

Aunque no vio a lo que sería su futura familia por un tiempo, volvió a juntarse con su amigo y le recordó esta cena: “Mi amiga que estaba ahí está divorciada, está con tiempo, por qué no le dices que te saque a pasear y conocer México”, le dijo su compañero.

Posteriormente, todo fue fluyendo en la relación: “Empezamos a conversar, nos empezamos a juntar, empezamos a conectar, nos enamoramos muy rápido. Me gustó altiro, ella es como una gerenta, es una persona conectada con mil cosas al mismo tiempo, tiene claro qué quiere”, dijo el comediante chileno.

“Yo venía de relaciones más inmaduras o donde yo era el más maduro (...) Es cinco años mayor que yo, es tan inteligente, tan armada y mucho más resuelta que yo, que tener que conquistar a alguien en esa posición me pareció fascinante, quería llamar su atención. Además es de otro país, otra cultura”, confesó.

“¿Cómo la pudiste conquistar, si tú inglés en ese minuto no era tan bueno?”, le preguntó el animador de Canal 13. A lo que Copano reconoció que ella “habla español muy bien. Ella hace todo mucho mejor que yo”, sostuvo.

Finalmente, la relación entre Fabrizio y Cristina comenzó a ser más seria cuando “ella me invitó a pasar la navidad en la casa de su hermano. De parte mía me parecía una cultura. Debo insertarme en su universo, con gente que no habla español. En ese proceso ya se afianzó un poco más la relación y nos fuimos a vivir juntos”, cerró el comediante.