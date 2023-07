“¿Quién te creí tú para decir eso?”: Sebastián y Jorge protagonizaron intenso round en “Gran Hermano” que casi termina en golpes

Durante la última emisión de “Gran Hermano”, Sebastián Ramírez y Jorge Aldoney protagonizaron un intenso round mientras se encontraban en la gala de eliminación, esto gracias a una dinámica de la producción que terminó mal.

Todo comenzó cuando Diana Bolocco y Julio César Rodríguez les pidieron a los participantes que se posicionaran detrás de la persona que querían que abandone la casa, en este caso podía ser Coni, Alessia, Fernando “Bambino”, Jennifer (Pincoya) y Francisco.

En ese momento, Jorge eligió a Francisco y aseguró que él ya había cumplido en el programa de Chilevisión: “No es nada personal, pero siento que es él que menos gana estando aquí”.

Acto seguido, Sebastián pidió permiso a los conductores y le paró los carros al exMister Chile: “Yo no entiendo con qué autoridad te creí tú para enjuiciar a la gente.... De quién lo hizo mejor esta semana, que lo hizo mejor esta semana que la otra ¿Quién te creí tú para decir eso?”, lo interpeló el participante de “Gran Hermano”.

“Hoy hablaste de la Coni junto al Bambino ahí en la pieza, qué no sé por que le dicen Bambino”, explicó.

Sebastián sale en defensa de Constanza

Posteriormente, Ramírez le aseguró que en la eliminación es “la gente vota, la gente elige, la gente enjuicia. No sé, como queraí' ponerle, no entiendo por qué te cargaí' con esa autoridad, no me cabe en la cabeza (…) Parece que te estay confundiendo el jurado que califica acá no erí tú, es la gente”, terminó.

“Porque en la vida y este reality se trata de enmendar errores, y siento que la Coni si lo ha hecho. Si yo pongo en una balanza quién de aquí siento que es la que más quiere estar en este reality: es ella”, fueron algunas palabras de Jorge.

“Tú no eres quién para estar diciendo quién merece o no merece estar acá”, le lanzó Sebastián.

Tras esto, Diana y Julio optaron por irse a comerciales, sin embargo, aclararon que otros compañeros de encierro tuvieron que intervenir en la discusión, pues Jorge tuvo intenciones de golpear a su compañero.

