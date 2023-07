Revelan que Mauricio Isla tendría romance con ex novia de jugador de Colo Colo

Mauricio Isla sigue en la búsqueda de un club, pero al parecer no lo pasa nada de mal, porque según el sitio Infama lo echó al agua con su última conquista.

Se supo que hace poco, El Huaso terminó su relación con la brasileña Thati Lira, desde entonces se le vinculó con varias modelos.

De hecho, se intercambiaba corazones y likes con Yaderyn Aquino, influencer de República Dominicana a la que llamaba “Negrita”.

La modelo de Unlok

Ahora, el sitio farandulero Infama, lanzó la primicia de que Mauricio Isla volvió a dejarse flechar por Cupido con otro amor.

De acuerdo al conocido portal dedicado a las noticias del espectáculo, se trata de una modelo que se hace llamar Javiera Belén en Instagram, donde posee más de 70 mil seguidores.

La modelo también produce contenido para adultos en el sitio Unlok, donde tiene 128 fotos y 26 videos de alto voltaje erótico.

El portal Infama asegura que la modelo y el ex marido de Gala Caldirola viajaron juntos de vacaciones y se dan likes a sus publicaciones. La muchacha no es una desconocida en el fútbol, ya que en el pasado fue pareja de Andrés Vilches, ex jugador de Colo Colo.

En aquel tiempo, cuando pololeaba con el actual futbolista de Ñublense, Javiera estudiaba Comercio Internacional en la U. Tecnológica Metropolitana de Santiago.