“Yo no me parezco a ti po’”: La “Pincoya” de “Gran Hermano” tuvo una particular charla con el espíritu de Tina Turner

Jennifer Galvarini se ha ganado el corazón del público por sus particulares y divertidos momentos dentro del encierro de “Gran Hermano”, en donde sus historias y su forma de expresarse cautivaron hasta el panel del programa. Ahora, nuevamente vuelve a llamar la atención de los televidentes tras tener una conversación con alguien del más allá, la cantante Tina Turner.

Todo comenzó el viernes pasado durante la fiesta temática de ídolos del pop, en donde “La Pincoya” debía disfrazarse de la artista. Sin embargo, la participante aseguró que no le gustó el vestuario y que además, no conocía ninguna de sus canciones.

“Yo quiero arreglar mi salida, estoy molesta. Siento que la ropa que me han pasado siempre es la más fea de toda la fiesta, me dejan en un rincón y la música que me colocaron, fome. No quise bailarla, no quise cantarla, porque no conocía a la cantante”, reclamó “La Pincoya” en el confesionario.

Acto seguido, “Gran Hermano” le comentó que Tina era una gran artista y cambió de opinión: “Bueno, disculpa Tina Turner si me estás viendo del más allá. Tú sabes que yo tengo conexión con los espíritus, pero de verdad no quise interpretarte”, comentó Galvarini.

La conversación del más allá

Sin embargo, “La Pincoya” literalmente hizo un contacto con el más allá y, frente a un espejo desde su habitación, le habló al espíritu de Tina Turner.

“Put… sorry lo siento, pero no sabía quién eras. ¿Me puedes tú mostrar quién eres? Por favor”, le dijo la oriunda de Chiloé.

“Eras de color. Y bien buena moza eres, ah. Pero yo no me parezco a ti po’, obvio que no. Put..., las cagé nomás. Bueno, para la otra”, agregó Jennifer.

Acá te dejamos el momento: