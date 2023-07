¿Ariadne Díaz llegará a OnlyFans? Esto respondió la actriz

Ahora que diversas celebridades han decidido incursionar en OnlyFans, se le cuestionó a la actriz Ariadne Díaz si está entre sus planes abrir su perfil en la plataforma.

Aquí te contamos qué respondió la protagonista de telenovelas, y cuáles son sus proyectos actualmente.

¿Qué dijo Ariadne Díaz?

Durante un evento, la estrella fue cuestionada sobre su opinión acerca de la plataforma, y si piensa unirse algún día, pues por medio de su cuenta de Instagram acostumbra a compartir fotos en traje de baño.

Ariadne destacó que ella admira mucho a las personas que deciden incursionar en este medio.

“No me tientes... no me tientes... yo súper felicito a los que están ahí, porque sé que les va re’bien de dinero, y aparte se necesita valor, y se necesita un cuerpazo”, respondió Díaz.

Los reporteros, de inmediato, le señalaron que ella cuenta con el físico para poder experimentar en la plataforma.

“Gracias... muchas gracias, pero no sé si yo me sentiría cómoda, de verdad que cuando alguien sale ahí lo aplaudo y digo que es muy padre... que cada quien haga lo que se le pegue la gana, yo no estaría cómoda haciéndolo, sólo por eso no... tengo la tendencia de siempre hacer cosas en mi zona de confort”, agregó la actriz.

Así que por momento, Díaz no está interesada en incursionar en OnlyFans, aunque dejó abierta la posibilidad, por si en un futuro cambia de opinión.

¿En qué proyectos está participando actualmente?

La actriz se alejó de las telenovelas por un tiempo, y retomó este año con una serie titulada “Más allá de ti”, que se encuentra disponible por medio de la plataforma ViX+.

Además, está dedicada a su rol de madre, pues formó una familia junto al también actor Marcus Ornellas.

Por medio de cuenta de Instagram suele compartir algunos momentos, y tiene contacto con su público.