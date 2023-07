Culpan a Shakira de la supuesta ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía y sus fans la defienden: “déjenla en paz”

Tras la supuesta ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro un nombre ha estado en el ojo del huracán y se trata de Shakira, quien fue captada con el cantante hace unos días.

A través de las redes circula un video en el que se ve a la colombiana pasando un día de diversión y relajación en un río de Puerto Rico este fin de semana con el famoso y sus dos hijos.

Ahora que People aseguró que Rosalía y Rauw terminaron tras tres años de relación y que ya no habrá boda, entonces los fans de la supuesta expareja se han ido contra Shakira y la culpan por la ruptura.

Te recomendamos: ¿Ya no habrá boda? 5 señales que alertaban la supuesta ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía y nadie vio

Sin embargo, los fans de la intérprete de Copa Vacía han salido a defenderla y les piden a todos que ya paren y la dejen en paz.

Así defienden los fans de Shakira a la colombiana tras ser culpada de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro

Es cierto que Shakira estuvo unos días con Rauw Alejandro y su familia, pero los fans de ella piden que ya la dejen de emparejar e involucrar con cada hombre que la vean.

Y es que desde que terminó con Piqué, la famosa no puede ser vista con un hombre porque de inmediato aseguran que existe un romance, primero pasó con Tom Cruise, luego con Lewis Hamilton, después con Jimmy Butler, Manuel Turizo, y ahora con Rauw Alejandro.

“Por favor pero es que Shakira no puede tener amigos porque todos son novios”, “no pues si es por ustedes ella cambia de novio cada día jaja por favor”, “ya estuvo que uno no puede salir con amigos porque ya es novio y ahora resulta que se lo quitó a la otra”, “ya dejen de emparejarla con todo hombre que la vean, las amistades existen por si no saben”, “déjenla en paz, ella no tiene la culpa de nada”, y “Shakira no es la culpable del truene, ya dejen de culparla, ella puede salir con amigos”, fueron algunos de los comentarios de los fans que la defendieron.

Te recomendamos: Shakira y su sexy bikini de flecos con el que lució su cinturita a sus 46: probó que “sus caderas no mienten”