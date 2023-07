Esta es la rutina de ejercicios de Karol G, para mantenerse radiante

La cantante Karol G se ha convertido en una de las figuras máximas del reguetón, y algo que algunos fans destacan es su físico, pues siempre luce radiante y segura de sí misma.

Aquí te mostramos cuál es la rutina de ejercicios que sigue la artista.

Así se mantiene en forma Karol G

De acuerdo con lo compartido por “La Bichota”, su dinámica diaria incluye 30 minutos de cardio, ejercicios con bandas, extensiones de piernas, ejercicios de cadera con peso, sentadillas con peso y planchas de hasta un minuto.

Cabe señalar que la intérprete de “Provenza” publicó un video en su cuenta de TikTok, explicando todos los detalles; sin embargo, lo borró, aunque muchos fans ya lo habían replicado.

Así practica Karol G.

Los problemas de la cantante para adelgazar

Aunque Karol siempre luce bien, han surgido diversas críticas sobre su peso, y en una ocasión reveló que tiene diversos problemas al respecto.

La intérprete compartió con sus fans que tiene un padecimiento que le impide adelgazar.

“Yo tengo una condición médica y con cualquier cosa que como, tengo saturación de insulina fuerte en mi cuerpo… Una glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz, yo la tenía. O sea, mi cuerpo ‘había dado a luz’ y estaba completamente hinchado e inflamado”, dijo Karol, por medio de sus redes sociales.

La artista siempre ha sido honesta con su público, y ha demostrado que no tiene complejos por su apariencia física; al contrario, se siente feliz.

“Yo dije: ‘A la gente no le debería importar cuánto peso, porque yo soy cantante, yo no soy modelo’… De pronto, a cuántas mujeres les pasará lo mismo que a mí, que uno está y está puesto, resulta que era algo de salud y no me había dado cuenta”, expresó la intérprete.

En su cuenta de Instagram podemos ver diversas fotos de ella luciendo sus curvas.