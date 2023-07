Meghan Markle y el príncipe Harry ignoraron a vecino que intentaba darles un regalo

(Ben Stansall, AFP or Licensors/WPA Pool / Getty Images / AP)

Los guardias de seguridad del príncipe Harry y Meghan Markle están siendo acusados de ignorar groseramente a un vecino que intentó darles un detalle a los duques.

Obsequio para el príncipe Harry

El hecho sucedió cuando la pareja estaba recién mudada a Montecito, California, en 2020. La denuncia la realizó Frank McGinity, un veterano de la Marina de los EEUU, de 88 años de edad.

McGinity, quien vive cerca de Harry y Markle, explicó que se acercó a su casa días después de mudarse con la idea de obsequiarles películas que había hecho sobre la historia del área. Las declaraciones las realizó el veterano en sus memorias, tituladas Get Off Your Street.

“Fui a su puerta, pero no estaban interesados”

“Tengo una casa grande al lado de la propiedad de Harry y Meghan y vivo en la casa de huéspedes mientras alquilo la casa principal en Airbnb”, dijo, según el Montecito Journal a través de The Independent.

“Harry y Meghan viven en la antigua propiedad de McCormick y fui a su puerta con las películas en un CD, pero no estaban interesados”, afirmó, y agregó que uno de los guardias lo rechazó.

“El tipo de la puerta me rechazó y no aceptó la película, simplemente diciendo ‘no están interesados’. Estaba tratando de ser amable”, asegura McGinity.

Markle y Harry viven en Montecito desde 2020

También dijo: “No los vemos mucho por aquí. Es sorprendente que vinieran aquí. Las personas suelen ser mayores. Es donde los elefantes vienen a morir”.

McGinity incluso explicó su dirección, pues vive a “una tiara o dos” de la nueva propiedad de los duques, quienes se mudaron de Inglaterra a LA.

La exactriz y el hijo menor del rey Carlos III se mudaron en julio de 2020 con el príncipe Archie, su hijo mayor, ya que la pequeña Lilibet fue recibida dos años después.