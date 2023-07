“Por flojo, por machista, por las cosas lo que dijo sobre Bigote”: Fran García-Huidobro abandonó el set de CHV tras encarar a “Bambino” de “Gran Hermano”

Este lunes, Fernando Altamirano estuvo como invitado en el set de “Gran Hermano” tras convertirse en el quinto eliminado del espacio de Chilevisión. Sin embargo, no todos los panelistas estaban felices por su presencia, sobre todo Francisca García-Huidobro.

La “Dama de Hierro” decidió abandonar el estudio de televisión para no tener un cara a cara con el exparticipante, esto luego de que le molestara ciertas actitudes del joven, entre ellas las violentas palabras que dijo sobre la mascota del encierro, Bigote.

Las duras palabras de Fran contra Fernando comenzaron con que iba a tomarse “una atribución que, probablemente, me pueda costar la pega, pero me la voy a tomar igual: No me gustaría tener ningún tipo de conversación con Fernando”.

Asimismo, le explicó porqué se convirtió en el eliminado con más votos del público: “Según mi humilde opinión por tres razones: por flojo, por machista, pero por paliza por las cosas lo que dijo sobre Bigote”.

No aguantó la presencia de “Bambino”

Por esa razón, la panelista expresó que “no quiero interactuar con él porque no tengo nada que ver ni quiero tener nada que ver con una persona que se refiere así a los animales. Yo manifesté mi opinión el primer día, incluso ofrecí quedarme con el perro. Sin embargo, alguien que ni siquiera hace un mea culpa sobre lo que dijo y manifestó sobre un animal es alguien con quien a mí no me interesa tener ningún tipo de relación”.

“Este es mi trabajo y yo debería quedarme aquí, pero si me permiten no hacerlo se los agradecería porque las cosas que tengo que decirle están muy lejos de ser políticamente correctas y bonitas (...) Ya dije todo lo que tenía que decir, no tengo nada que conversar ni nada en común con una persona que habla de un animal como habla él”, argumentó.

“Yo tengo dos perros en mi casa, adoptados, y tengo un hijo; y esas tres personas son mi familia. Cualquier persona que hable se refiera a un animal de esa manera no es bienvenido en mi casa y no es el alguien que yo quiera conversar”, finalizó Fran García-Huidobro para luego abandonar el estudio de CHV, dejando en silencio a Fernando Altamirano.