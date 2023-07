Ruptura de Rosalía hace que fans dejen de creer en el amor: ¿por qué se separa?

En marzo, Rosalía tomó a todos por sorpresa luego de confirmar que se había comprometido con su novio, el cantante Rauw Alejandro. Fue tras el anuncio del estreno de Beso, videoclip en el que muestran sus momentos como pareja, que la española mostró su anillo de compromiso diciendo: “Ay, Dios mío. Y todo el rímel aquí corrido”.

Desde entonces muchos dijeron que eran “la pareja perfecta” y se veía la “responsabilidad afectiva” entre ambos pese a ser muy jóvenes. En una entrevista con el streamer Ibai Llanos poco después del compromiso, fueron cuestionados sobre lo privados que han sido, a lo que explicaron que preferían sentar las bases de la relación primero para después grabar juntos y gritarle al mundo su amor.

“Pusimos eso por delante. Era como ‘No quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación’”, dijo Rosalía. “Los hombres que tenía a mi alrededor eran ‘emotionally unavailable’ (no disponibles emocionalmente). Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía qué intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”, le dijo a Rauw.

Rosalía y Rauw Alejandro Instagram: @rosalia.vt (Instagram: @rosalia.vt)

Sin embargo, este 25 de julio se reportó que habrían dado por terminado el compromiso, rompiendo el corazón de todos los que creyeron que serían un “para siempre”.

“Si Rosalía y Alejandro terminaron, he dejado de creer oficialmente en el amor”; “Cómo que Rosalía ya no se casa??Este año me ha hecho dejar de creer en el amor”; “Nooo por favoooor no Rosalía y ALejandro!! Por ellos todavía creía en el amor”; “Espero que sea mentira que terminaron porque no estoy soportando”, se lee en redes sociales.

¿Qué pasó con Rosalía y Rauwn Alejandro?

Rosalía En marzo los cantantes estrenaron "Beso" (Instagram)

De acuerdo con la revista People, Rosalía y Rauw Alejandro habrían decidido poner fin a su relación luego de tres años juntos y cuatro meses comprometidos.

Aunque no hay una confirmación oficial por parte de ninguno ni tampoco han salido a desmentir los rumores, varios aseguran que las alarmas saltaron hace varios días, cuando la cantante española terminó la gira Motomami.

En ese momento, Rosalía publicó un tuit dando las gracias a todo su equipo, a su familia y a sus seguidores pero no había rastro del cantante, a quien siempre le dedicó palabras de amor y agradecimiento por el apoyo.

Rosalía La cantante publicó un mensaje de agradecimiento pero Alejandro brilló por su ausencia (Twitter)

“Se terminó Motomami pero mi agradecimiento a Dios, a la vida, a mi familia, mi equipo y a todos los que me apoyáis es de x vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todxs lxs motomamis del mundo x haberme dado tanto amor durante todo este tiempo. A todos y cada uno de vosotros quiero que sepáis que os adoro y nunca os doy por sentado porque le dais sentido a lo que hago y sois lo mejor que me ha pasado. Hasta pronto”, se lee.

¿Una infidelidad con Shakira?

Otra de las teorías apuntan a que la ruptura se debió a una infidelidad e internautas han comenzado a señalar a Shakira como la “tercera en discordia” entre Alejandro y Rosalía. Esto luego de que el fin de semana circularon imágenes de la colombiana con el reggetonero disfrutando de un día en un sitio poco conocido de la isla de Puerto Rico, donde se celebraron los Premios Juventud. Shakira iba acompañada de sus hijos Milan y Sasha pero la supuesta cercanía con Alejandro “no pasó desapercibida”.