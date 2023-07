¿Se va Trinidad?: Adelanto de ‘Gran Hermano’ muestra a la concursante pensando en renunciar al encierro

Una bomba para los fanáticos de Trinidad cayó esta tarde en redes socioales, y es que la concursante habría presentado su renuncia al reality Gran Hermano de Chilevisión, según mostró un compilado de la estación televisiva.

Así lo evidencia un adelanto de lo que se verá hoy a través de la pantalla que fue subido a las redes sociales del canal que produce el reality show.

“Trini y sus diferencias con algunos participantes, le están pasando la cuenta”, se puede escuchar en el adelanto liberado por la señal.

[ LEE TAMBIÉN: Confirmado: Gran Hermano anunció ingreso de dos participantes al reality de CHV ]

¿No aguanta más?

En el video se ve a Trinidad muy complicada con la situación al interior de la casa, algo que deja en claro en una íntima conversación que sostiene con Jorge.

“Siento que me debería ir”, le dice a su amigo, quien le preguntó: “¿Puedes aprender a no caer en provocaciones? Si la respuesta es sí, continúa, pero si no vas a poder con eso…”.

Al escucharlo, Trinidad contesta que en ese caso avisaría de inmediato para poder irse hoy mismo del encierro, mientras la muestran que se dirige al confesionario.

En el lugar se ve que se pone a llorar, mientras la voz en off dice “y su futuro en el encierro, la está llevando a tomar drásticas decisiones. ¿Será este su fin en la casa?”.

Sin embargo, habrá que esperar a la transmisión de la noche de este martes para saber qué ocurrirá con la estadía de Trinidad en la casa estudio, ya que ha tenido varios enfrentamientos durante los últimos días.

Hay que recordar que sus compañeros de encierro, Lucas y Jorge, también manifestaron oficialmente sus intenciones de salir del programa, cosa que al final no ocurrió, porque se arrepintieron.