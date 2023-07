“Tengo unas fotografías y recuerdos maravillosos”: Pancho Saavedra reveló tierno gesto de Cecilia para su matrimonio

Esta mañana se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de la cantante Cecilia “La Incomparable” Pantoja, por eso fueron decenas de personas quienes dedicaron algunas palabras de despedida a la cantante, entre ellos Pancho Saavedra.

El animador de Canal 13 dio sus condolencias durante un contacto teléfonico con “Tu Día”, en donde reveló: “Me acabo de despertar con la llamada del director del programa, y él me comunicó la noticia; estoy bien impactado”, contó de entrada.

“La quería mucho”, aseguró, según consignó Página 7.

El recuerdo de Cecilia

Posteriormente, Pancho confesó un tierno gesto que tuvo la cantante de La Nueva Ola en su matrimonio con Jorge Uribe: “Ella me quería cantar ‘Compromiso’, y no pudo, porque su voz, en ese momento, no estaba bien”, aseguró Pancho, ya que “venía saliendo de una hospitalización”.

En aquel entonces, la cantautora había sufrido una descompensación luego de presentarse en el casino Enjoy de Antofagasta en el 2016, por lo que este hecho no pudo concretarse.

“Estuvo a punto de fallecer, pero logró reponerse”, recordó el animador. “Después de eso, la invité a mi matrimonio. Ella llegó en su silla de ruedas”; de hecho, “tengo unas fotografías y recuerdos maravillosos”.

“Ella marcó mi infancia, mi vida completa, de escucharla en mi casa. Imagínate que para la gira de estudio, mis compañeros iban escuchando Guns N’ Roses; y yo, Cecilia en un Discman”, cerró el animador.

Despedida por redes sociales

Horas más tarde, el conductor de “Lugares que hablan” también se despidió a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Conocí desde pequeño la música de Cecilia, sin pensar que nos trasformaríamos en grandes amigos. Ella vivió su vida a su manera, llena de rock y revolución, con un estilo propio e inconfundible y, sobre todo, del cariño del público y su familia”, enumeró sus atributos.

“Una mujer fuerte, valiente y resiliente”, aseguró sobre Cecilia, a quien tuvo la oportunidad de entrevistar en su programa “Te paso a buscar”.

Sobre su matrimonio, el comunicador dijo que “aún recuerdo cuando fuiste a nuestro matrimonio con mucho esfuerzo porque querías estar y cantar “Compromiso”.

“Hoy te iría a ver y partiste antes, pero me quedo con esas conversaciones y con otro momentos íntimos que me los guardo en el corazón”, remató.

Finalmente, Pancho Saavedra hizo su última reflexión: “Faltaron reconocimientos y homenajes como siempre, pero el cariño y el respeto de tus pares siempre estuvo”, planteó. “El público no olvida; quien olvida es la industria y los medios de comunicación”, aseguró.

“Ojalá nuestros grandes escenarios siempre den espacio para que nuestras figuras trascendentales en la música nacional brillen siempre; no sólo cuando ya no están... De corazón, espero que las cosas se hagan en vida, y nos aprendamos a querer y respetar más”, sentenció.