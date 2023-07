“A mí me gusta el Thiago”: Joselo confiesa a Alice lo que realmente siente en ‘Como la vida misma’

Se veía venir o tenía que pasar, pero finalmente Joselo (Max Salgado) le dijo a su polola, Alice (Amara Pedroso), que se estaba enamorando de su amigo Thiago (Francisco Dañobeitía). La potente escena ocurrió en el capítulo de este martes 25 de julio de “Como la vida misma”.

Cabe señalar que Joselo hace varios episodios ha tenido un cambio de actitud con Alice, puesto que lo que está sintiendo hacia su compañero de universidad excede la amistad que en un comienzo tuvieron.

Además, asumir su bisexualidad no es nada fácil y él mismo ha dicho que se siente mal porque sabe que Alice sufrirá al saber la verdad. Sin embargo, en el episodio de este martes, no le quedó más remedio a Joselo que decirle todo sin filtro a su novia.

[ LEE TAMBIÉN: ]

La confesión de Joselo

Todo sucedió, luego que Joselo invitara a Alice a pasar un día en una cabaña en la precordillera, la idea inicial era olvidarse de Thiago -al menos momentáneamente- y vivir un romántico paseo con su polola. Todo iba bien hasta que se fueron a la ribera del río.

En ese lugar, al darse unos besos, Joselo comenzó a imaginarse que a quien en realidad se los estaba dando era nada más ni nada menos que a Thiago.

Al no poder esconder lo que sentía realmente, soltó a Alice con susto, y esta última se dio inmediatamente cuenta de que algo raro estaba pasando.

“Joselo, tu actitud a mí me hace mal (...) ¿Qué sucede? ¿Es por Thiago?”, preguntó ella, provocando que él se pusiera a llorar y le confesara que le gusta su amigo.

“Perdón, Alice. Perdón. Yo nunca pensé que iba a pasar algo así. Pero en verdad desde que lo conocí ha sido todo muy raro, muy confuso, muy rápido también. No me lo he podido sacar de la cabeza y estoy sintiendo cosas muy fuertes por él. A mí me gusta el Thiago”, dijo sin poder contener las lágrimas.