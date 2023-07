Del amor al odio: Así fue la intensa pelea entre Seba y Coni en Gran Hermano

El reality Gran Hermano de CHV mostró una intensa pelea que protagonizaron Constanza Capelli y Sebastián Ramírez al interior del encierro, donde se descueraron mutuamente, pasando del amor al odio en cosa de segundos.

Todo partió porque a Constanza le habría molestado que su pareja apoyara a Trinidad, quien también pasó de íntima amiga a acérrima rival.

[ “Voy a darle una pausa (...) la hue... ha sido demasiado”: Benja Lagos se bajó de las redes por acoso desde que dejó Gran Hermano ]

“Cállate, me hartaste. No te quiero escuchar, hipócrita de mier...me tenís chata con tus hue...”, le lanza la bailarina, dejando al veterano de los realities totalmente sorprendido con su reacción.

Eso, porque cuando Trinidad anunció que realizaría una actividad culinaria para toda la casa, él la aplaudió y gritó “¡Grande Trini!”.

“Ándate que estoy súper enojada”, lo echó.

Pero, esto provocó la reacción de Sebastián quien le aseguró que “no te voy a pescar más. Estás demasiado tóxica, me tenís terrible chato”.

Tras ello, Seba fue a la cocina y se ofreció como ayudante personal de Trini, mientras Coni reclamaba contra él en el dormitorio, criticándolo por amistarse con su archirrival. Tal como si ella hubiése estado uña y mugre con Jorge, el jugador que intentó golpear a Ramírez.

Posteriormente, tuvieron una segunda contienda cuando estaban en la habitación y Sebastián le dijo a la Pincoya “me caen todos mal, menos tú (…) la Coni tampoco me cae mal, pero se le escapan los enanos… estoy chato de tanta sensibilidad, tanta hu… tanto correteo…”, disparó provocador.

“No muerdas la mano de que te dio de comer, no sé si te lo enseñaron, no sé si tienes modales, educación y valores”, agregó, mientras Ramírez le insistía en que no quería hablar con ella.

“Voten a este hue… para que se vaya, porque la verdad, vino a puro dejar la cag... Hipócrita, así que no tienes grupo y anda a decir algo, porque me voy a ir de tarro diciendo todas las cosas que me has dicho. Eres un poco hombre, te faltan calzones para agarrarte los hue…, te lo digo en tu jeta”, continuó muy enojada.

Sebastián le mintió a Coni

Sin embargo, Sebastián realizó su réplica, tratándola de “celosa y patética”.

“Pásate un rollo, con la Trini no hablamos de ti (…) no eres el centro de atención, estoy ni ahí contigo, bájate de la nube. Estás quedando como celosa y patética, no te presto más ropa”, despotricó.

Sin embargo, en la transmisión sin editar por Pluto TV se vio que Sebastián sí habló de Coni con Trinidad, cosa que no mostraron en la edición de CHV.