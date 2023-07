Devastados y afligidos: Rosalía y Rauw Alejandro reaparecen tras supuesta ruptura y sus caras lo dicen todo

Las redes siguen ardiendo por la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, y es que aunque ellos aún no lo confirman, para los fans es evidente que ya no están juntos.

Y es que este martes la revista People confirmó que la pareja había terminado tras tres años de relación y compromiso, y aunque no revelaron la razón, en redes se rumora a que se debe a una infidelidad por parte del cantante.

Aunque al principio estaban culpando a Shakira por la ruptura, tras ser captada junto a Rauw en Puerto Rico el pasado fin de semana, ahora salió un nuevo nombre y según dicen en redes, la tercera sería una modelo colombiana llamada Valeria Duque.

Sin embargo, todo son rumores y nada se ha comprobado, y mientras tanto, tanto la cantante española como el puertorriqueño fueron captados por separado en diferentes actividades y se muestran muy afectados.

Asi lucen Rosalía y Rauw Alejandro tras su supuesta ruptura: sus caras lo dicen todo

Este martes mientras las redes solo hablaban de ellos Rosalía y Rauw Alejandro fueron captados por separado, ella en París y él en Miami.

En un video publicado por sus fans se ve a la cantante con jeans y camisa celeste, con una cola alta y el cabello mojado tener un lindo gesto con sus fans , a pesar que su cara es de total tristeza.

La cantante se detuvo a firmar autógrafos a unas fans que se encontraban en las calles de París y les agradeció de corazón su apoyo y amor, y aunque fue muy empática y tierna, se veía muy “apagada”, cabizbaja y triste, dejando ver que no está nada bien.

Por su parte, Rauw Alejandro fue captado en Miami en el partido de Lionel Messi compartiendo con otras celebridades como Camila Cabello, DJ Khaled, David Beckham y P. Diddy, y aunque trataba de sonreír, se ve que estaba triste y afectado, y “apagado” como nunca.

“Wow estos dos no están nada bien”, “si de verdad él le fue infiel espero que la esté pasando muy mal”, “no se qué pasó entre ellos, pero pobres, si se ven muy mal”, “wow sus caritas lo dicen todo, él está muy apagado, no es él”, “mira la cara de Rosalía, es de tristeza total, me parte el alma”, y “dios mío espero que todo sea mentira y si terminaron que vuelvan porque son el uno para el otro”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Los mensajes de Rauw Alejandro y Rosalía en redes

Antes que explotaran las noticias sobre su ruptura, Rauw había compartido fotos de su estadía en Puerto Rico con su familia y escribió “Llevo tiempo en casa con la family pero ya toca activarnos 👾 next stop: EUROPA luego LATAM”.