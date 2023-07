¿Esposa tóxica?: JLo y las estrictas reglas que le pondría a Ben Affleck para que trabaje con Jennifer Garner

Jennifer López y Ben Affleck ya tienen un año de casados y aunque los rumores apuntan que hay problemas entre ellos, se han mostrado juntos y felices en los últimos meses.

Sin embargo, hay algo que a la cantante y actriz le está molestando y es que Ben podría actuar de nuevo junto a su ex y madre de sus hijos Jennifer Garner.

Y es que el actor podría regresar como Daredevil a Deadpool 3, donde Garner volverá como Elektra, y tendrían que trabajar juntos después de muchos años.

Aunque según los rumores Jennifer López y Jennifer Garner se llevan muy bien y tienen una relación cordial y madura donde cada una trata a los hijos de la otra como suyos, parece que JLo no quiere que su esposo trabaje con ella y habría puesto algunas reglas, según reveló el medio Mirror.

Las reglas que JLo le pondría a Ben Affleck para que pueda trabajar con su ex Jennifer Garner

Según el medio antes mencionado, Jennifer López ya habló con Ben Affleck y le puso algunas reglas y exigencias para que pueda trabajar con su ex, la actriz, Jennifer Garner.

“J.Lo ya tiene una lista de reglas para cuando Ben esté trabajando, pero agregará algunas más si él sigue adelante y filma un cameo junto a Jen. Elektra es el interés amoroso de Daredevil, por lo que se asegura de que no haya momentos ‘como en los viejos tiempos’”, dijo una fuente cercana a Mirror.

Entre las reglas que la cantante y actriz le pondrá a su esposo está tener acceso al set las 24 horas, y los 7 días de la semana “sin previo aviso”, nada de entrevistas “conjuntas promocionales” ni sesiones de fotos, y tampoco socializar ni hablar después del trabajo, salvo que sea sobre sus hijos, y que Ben regrese a casa apenas termine de grabar.

Aunque Jennifer quiere proteger su matrimonio y no lo quiere poner en peligro, a muchos les parece esto muy exagerado y hasta “tóxico”.

“Pero que esposa tan tóxica e insegura”, “no puede ser que esta mujer sea así de exagerada”, “pero mijita deja trabajar a tu esposo, no estás seguro de su amor por ti”, “o sea Jennifer eres una mujer espectacular no tendrías que hacer nada para que un hombre no te deje”, y “de lo peor esta mujer, tan bella y tóxica, pobre Ben”, fueron algunas de las reacciones en redes.