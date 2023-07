Fran García-Huidobro alzó la voz ante los cuestionamientos hacia “Gran Hermano”: “Quiero ser muy enfática…”

La animadora Fran García-Huidobro ha alzado la voz sobre un rumor que corre en las redes sociales, donde acusan un favoritismo de la producción con ciertos participantes de “Gran Hermano”, y que algunos participantes tienen contacto con la producción.

Usuarios de Twitter señalaron las misiones que han tenido que realizar para obtener una cena romántica: Lucas Crespo tuvo que escribirle un poema a Fran, y Alessia tuvo que cantar en frente de la casa para tener una cita con Fernando. Mientras que, Sebastián tuvo que darle un “piquito” a tres personas que no fueran Cony, lo que despertó un gran conflicto en la pareja y Trini.

De igual forma, Trinidad cuando quiso renunciar al reality, “Gran Hermano” le dio 24 horas para ratificar su decisión, y esto fue hecho público por los animadores. Pero cuando Lucas Crespo hizo lo mismo, no lo expusieron en frente de la casa.

Los tuiteros también sospechan que Lucas está informado de lo que pasa afuera debido a una conversación que tuvo con Fran Maira, en donde señala que sus ejercicios fueron objeto de burla fuera de la casa. Su rutina de ejercicios se viralizó en internet debido a su peculiaridad.

La respuesta de Fran

Como de costumbre, la “Dama de hierro” se comunicó con sus seguidores una vez terminado el panel de “Gran Hermano”. Ella respondió a los reclamos de los usuarios, quienes se mostraron escépticos sobre el trato de la producción.

Partió por los dichos de Lucas, “la razón por la que Lucas hace el comentario es porque, aunque ustedes no lo crean, hay un montón de fans en Argentina que van afuera de la casa a gritar lo que opinan, da lo mismo qué, pero les gritan desde afuera”, aclaró.

“Contacto con la producción no hay ninguno, esto lo he explicado varias veces. ‘Gran Hermano’ es una franquicia holandesa, no es argentina tampoco. Es muy estricta en sus protocolos, así que nadie entra, ni siquiera a cambiar las pilas de los micrófonos”, continuó.

Sobre las peticiones de “Gran Hermano” para los desafíos, ella señaló que “es una decisión de ‘Gran Hermano’. Yo creo que tiene que ver con el personaje en cuestión, para darle algo que es capaz de hacer”.

Acerca sobre la renuncia de Trinidad, ella afirmó que no sabe por qué le preguntaron a ella en vivo y a los otros no (Jorge, Pincoya y Cony también mencionaron en la casa que querían renunciar). Por esto, decidió ahondar en un punto.

“Creo que ustedes piensan que nosotros, los panelistas y conductores, tenemos un poder que no tenemos, quiero ser muy enfática en esto. De hecho, el panel no interactúa con ellos, yo creo que ni saben quiénes somos”, agregó.

Fran contó que los animadores son los únicos que interactúan con ellos, y sólo le dan la información estrictamente necesaria. En el caso de muerte o enfermedad de algún familiar, ahí se les informa al participante.