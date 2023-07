George R.R. Martin reveló que HBO suspendió su contrato

El autor de “Canción de hielo y fuego”, George R.R. Martin, ha anunciado en un blog post que su contrato de 5 años con HBO ha sido suspendido debido a la huelga del Sindicato de Guionistas de América y SAG-AFTRA.

En su publicación de blog, Martin habló sobre su apoyo a la huelga y criticó a la AMPTP por sus tácticas que calificó de ‘abominables’.

A pesar de eso, el prestigioso escritor mencionó que su último proyecto ‘’House Of The Dragon’' está siendo grabada y solo falta producir la mitad de sus capítulos. Alegó que esta serie ya estaba escrita mucho antes de la huelga, por eso es posible su producción.

Martin también que la suspensión del contrato le da más tiempo para trabajar en su esperada novela “The Winds of Winter”.

George R.R. Martin El autor de House of the Dragon durante su presentación en la Comic Con 2022. (FilmMagic/FilmMagic for HBO)

¿Mal Futuro para los Spin-Off?

La suspensión del contrato de George R.R. Martin con HBO plantea preguntas sobre el futuro de los spin-offs de “Juego de Tronos”.

HBO ha anunciado varios programas derivados de la serie original, incluyendo “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, “9 Voyages”, tres series animadas y el spin-off de Jon Snow protagonizado por Kit Harrington.

Con esta nueva situación se podría retrasar o incluso cancelar algunos de estos proyectos, lo que deja a los fans preguntándose cuál será el futuro de la franquicia.

Por otra parte, el escritor tiene casi 10 años trabajando en el libro “The Winds of Winter”, que continúa la saga de ‘Canción de hielo y fuego’ y finalmente podría ver luz muy pronto.

Los fans de la serie de libros esperan ansiosamente el lanzamiento del nuevo libro para conocer el destino de los personajes de la recordada Game Of Thrones que dejo a muchos con un sabor agridulce en su versión serie en HBO.