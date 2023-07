“Juego de ilusiones” entra en su recta final con impactante avance de secuestro de Irene y brutal encerrona a Trinidad

Mega reveló este miércoles el avance más decidor de “Juego de ilusiones”, que en su episodio de mañana podría entregar cruciales definiciones para el desenlace de la teleserie del canal privado.

Un sorpresivo secuestro, otra dudosa encerrona y un inesperado descubrimiento fueron parte de los adelantos que causaron impacto entre los seguidores de la novela de la señal controlada por el Grupo Bethia, quienes en el episodio de este jueves serán testigos del gran hallazgo del detective Ignacio Abascal (Felipe Contreras), quien ya al tanto de la participación de Trinidad (María Elena Duvauchelle) en la muerte de su madre, irá tras los pasos de la enfermera, no sin antes dilucidar el gran secreto de Mariana (Carolina Arregui).

El adelanto de Mega

Esto, luego de descubrir en la habitación de Irene y Mario (Patricio Achurra) el escondite donde la hija de Nadir (Hugo Medina) tiene encerrado a su esposo, Julián Mardones (Julio Milostich). “Vamos a ver qué escondes aquí, Irene (...) esto era”, señalará el detective.

El descubrimiento de Ignacio no será el único momento álgido del capítulo 137 de la novela de Mega, ya que las otras dos protagonistas del triángulo investigativo del detective, Irene y Trinidad, padecerán de intrigantes momentos que podrían sentenciar su destino en la teleserie.

“¿Donde te metiste?”: error de Guillermo le permitirá a Ignacio descubrir el gran secreto de Mariana en “Juego de ilusiones”

Información clave de Trinidad causa la furia de Ignacio en “Juego de Ilusiones”: “Asesina”

Como en el caso de Irene, quien al ir al encuentro de Ignacio para conocer del plan contra Trinidad, será secuestrada por unos encapuchados; o de la propia enfermera, quien será sorprendida por una llamada de Lucas (Giordano Rossi).