Lady Gaga recuerda a Tony Bennett con un tatuaje

El pasado viernes 21 de julio, a escasos días para que arribara a sus 98 años, se apagó la inigualable voz del gran Tony Bennett, personaje considerado por gran parte de la crítica musical estadounidense, así mismo en su momento por Frank Sinatra, como uno mejores cantantes de la historia contemporánea.

Desde su reciente fallecimiento, decenas de personalidades han mostrado sus respetos y homenajes por distintos medios y redes sociales y entre los que más se destacan fueron los emitidos por Lady Gaga, intérprete que mantuvo una gran relación artística y personal al coincidir en varias ocasiones en trabajos musicales.

Uno de los más resaltantes fue en el 2014, cuando presentaron el álbum Cheek to Cheek, el cual contó con un gran repertorio basado en canciones del Great American Songbook. En el 2021, volvieron a compartir al publicar su segunda colaboración de estudio titulado: Love for Sale, que continuó la línea musical del primer trabajo, además, que en varias oportunidades realizaron importantes presentaciones en la ciudad de Las Vegas.

Homenaje de Lady Gaga

La famosa cantante estadounidense de descendencia italiana de 37 años, realizó una reciente entrevista para la reconocida revista, People. En la misma reveló que tenía un tatuaje que le diseñó el mismísimo Tony Bennett: “Le pedí a Tony que me dibujara una trompeta, y él me dibujó la trompeta de Miles Davis. Luego me la tatué con su apellido, Benedetto, debajo. Solo para recordar siempre este tiempo juntos”.

Stefani Joanne Angelina Germanotta (verdadero nombre de Lay Gaga) dio detalles también de como conoció y comenzó a interactuar con la leyenda musical de jazz, explicando que Bennett la escuchó interpretar “Orange Colored Sky” en una gala solidaria, en 2011, momento en que decidió invitarla a grabar un dueto. “Tony me escuchó cantarla y me pidió que nos encontráramos. Me dijo: ‘¿Quieres hacer un álbum de jazz juntos?’. Le dije: ‘¡Por supuesto que sí!’. Fuimos buenos amigos”.