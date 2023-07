“Mi cuerpo dijo basta”: Laura Prieto se sinceró sobre su estado de salud y el cambio que realizará en su vida

La influencer Laura Prieto se sinceró en sus historias de Instagram sobre su estado de salud en el último tiempo, ya que se ha encontrado con un alto estrés emocional, y por esto escribió una honesta historia a sus cercanos sobre su pasar.

“He estado transitando días de mucho estrés físico este último tiempo. Así que a partir de estos días estaré haciendo un detox. Le pido por favor a la gente que me rodea, que no se enojen si no acepto planes con carrete. No es que no los quiera, no es que sea fome (y si lo soy, huea mía)”, partió.

“Pero, la verdad mi cuerpo dijo basta. Ser mina sola e independiente, soltera, no es que sea jodido, pero sí bastante exigente físicamente y emocionalmente desgastante. Y la verdad es que estoy bastante agradecida de todo lo que tengo, pero no es suerte, es trabajo duro y disciplinado”, agregó Prieto.

“Necesito un tiempo para mí”

“Hoy prefiero enfocarme en mi destino. Necesito un tiempo para mí, cambiar ciertas rutinas, hábitos… Y ojo, no estoy echando en cara nada a nadie, ni me he enojado con alguien”, prosiguió la exchica “Calle 7″.

“Si eres mi amigo, invítame a hacer deporte, comer rico, conversaciones interesantes, y respeta mis tiempos y procesos. Entiendan que yo tengo también responsabilidades. Gracias, los quiero”, cerró Laura Prieto.

Finalmente, la expanelista de “Me Late” subió otra historia para reiterar que ella no estaba sacándole su cansancio en cara a nadie, y que solamente necesita este tiempo para enfocarse en sí misma y crecer como persona.

Historia de Laura Prieto Fuente: Instagram