Óscar De La Hoya cuenta como fue abusado físicamente por su mamá

En unos días en donde “Barbie” y “Oppenheimer” se llevan el centro de la atención mundial del entretenimiento, no se pueden olvidar otros nuevos trabajos audiovisuales muy esperados por miles de fanáticos, así el caso de “The Golden Boy”, la biopics que detalla varios momentos de la vida privada del ex boxeador, Óscar De La Hoya.

La nueva producción perteneciente a la cadena HBO, cuenta además de la fructífera carrera deportiva del californiano de 50 años, cómo fueron sus inicios y la gran problemática física y mental ocasionada por los constantes abusos recibidos por su propia madre.

Relación maternal tormentosa

Al existir un gran público fanático del boxeo en los Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica, expertos del espectáculo deportivo dan por hecho el éxito que se generará con el nuevo documental, sin embargo, los detalles más íntimos en el transitar de vida de Óscar De La Hoya es lo que sería uno de los grandes causantes.

Uno de los temas que más causaron revuelo en las últimas horas fue la confesión de maltrato físico sufrida en la niñez y adolescencia del ex campeón del mundo Super Wélter, así mismo del título mundial mediano OMB y de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Una de las frases que más hicieron ruido fue “¡Te voy a dar algo por lo que llorar!”, la cual explica el boxeador que su madre le decía cada vez que éste lloraba, resaltando la curiosidad de que nunca vio a progenitora, Cecilia Gonzales De La Hoya, abusar físicamente de sus hermanos. “Me pegaba tanto que empezaba a llorar. Se enfadaba porque yo no reaccionaba, pero yo estaba entumecido. Odiaba cuando me golpeaba”, rememoró visiblemente emocionado.

“Me encantaba que me pegaran en la cara porque me encantaba la acumulación de represalias... Cuando suena la primera campana, comienza el juego. Y cuando me golpean, no duele. Ahora tengo una excusa para enfadarme”, es una de los dichos del ahora promotor de boxeo en referencia a que eso eran algunos de los recuerdos que siempre lo acompañaron en cada una de sus batallas pugilísticas.