“Payaso”: critican a Gerad Piqué por dárselas de romántico con Clara Chía

Gerard Piqué era conocido por ser uno de los mejores jugadores del mundo y del Barcelona unos años atrás, pero en la actualidad podría ser uno de los famosos más criticados y odiados en redes sociales debido a la cantidad de infidelidades hacia Shakira. Ahora que trata de seguir su relación amorosa con Clara Chía, seguidores no le dejan olvidar lo que pasó.

A pesar de todas las críticas, Gerard Piqué trata de llevar su vida amorosa de la mejor manera con Clara Chía, pues aseguró que a una mujer no se le conquista ni se le celebra un solo día, hablando específicamente de San Valentín, sino que a las mujeres debían celebrarlas todos los días haciéndolas sentir especiales:

“Hay que decirle a tu pareja que la amas todos los días. San Valentín, yo ni lo celebro es cada día para mi San Valentín”, afirmó el famoso exfutbolista.

Pues solo bastó esta pequeña declaración para que los seguidores en redes sociales empezaran a criticarlo y a llamarlo payaso:

“Cuáles dotes de conquista. Lo que hace es dejar a la pareja viendo un chispero y que se acostumbre. Yo también tuve un novio que no quería celebrar fechas conmigo, súper triste eso. Ya no le den más vistas a ese tipo que no se merece nada. Merece el olvido, de pronto”, afirmó Alejandra Monsalve en Instagram.

No es u secreto que no será nada fácil que el tema se supere incluso si han pasado varios años, sobre todo porque Shakira cuenta con muchos seguidores y fanáticos.