Pincoya trató a Bambino de “malagradecido” por legado en Gran Hermano: “Al pendejo todas estas veces le lavé su ropa”

En una emotiva y directa reacción a los votos de legado recibidos en el reality, Jennifer Galvarini, conocida como la Pincoya, no dudó en expresar su enojo y descontento ante las cámaras. El detonante de esta situación se produjo cuando Fernando Altamirano, apodado “Bambino”, dejó sus votos de legado en contra de Jennifer, poniendo en riesgo su permanencia en el programa.

A pesar de argumentar problemas de convivencia y falta de sensibilidad, Jennifer aseguró que la verdadera razón detrás de su nominación fue por votar a la pareja de Fernando.

“Ellas me atacan, me dicen huev... y por qué me tengo que quedar callada. No me las den por buenas. Ellas pueden decir y pueden humillar cuando quieren, porque tienen 25 o 23 años”, expresó Jennifer en medio de su desahogo.

“Él votó por mí porque le contaron que su chica estaba en placa porque yo la voté a ella, y no fue así”, reveló, para luego continuar añadiendo que: “Así como ellas son agresivas… porque demuestran en la cámara una cosa, pero vean cómo son en su diario vivir. Son súper mañosas, dicen tremendas cosas, y por qué me tengo que quedar callada”.

Respecto a la promesa que le realizó Fernando una vez que salieran del encierro, la Pincoya explicó por qué bromeó al respecto en vivo y no respondió la pregunta de los animadores del prime. “¿Qué quería él? Que le diga ay sí, dijo que me iba a regalar una polera para mi hijo de no sé qué futbolista. Yo por eso no me voy a vender y me da lo mismo”, cerró.

Pincoya Pincoya rompió la cuarta pared y habló con sus seguidores de Gran Hermano. Captura de pantalla.

El descontento de Jennifer no se detuvo allí, ya que también enfatizó en los “malagradecido” que consideraba a Bambino y el resto de los participantes. “Ellos no hablan de que yo los cuido, pero les lavo su ropa, al pendejo (Bambino) todas estas veces le lavé su ropa, cuántas veces cuando estuvo enfermo yo lo fui a cuidar… Son unos malagradecidos”, acusó.

La participante también hizo un llamado a su público para apoyarla y votar por los demás participantes si deseaban que ella continuara en el reality. “Te discriminan por la edad, porque vienes de otro lugar, porque ellos se creen superior. Pero independiente de eso, gente, yo estoy acá por ustedes. Si ustedes quieren que yo me quede, apóyenme y voten a los demás”, reflexionó la Pincoya, y finalizó con una directa frase: “Ellos son muy mala clase”.