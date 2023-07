“¿Por qué a mí me ponen una cinta en la mochila y a las mujeres no les ponen en la cartera?”: El particular reclamo de Roberto Cox sobre los guardias de supermercado

El video viralizado de un guardia agrediendo a un joven en el mall Marina Arauco de Viña del Mar generó un intenso debate en “Contigo en la mañana”. No obstante, mientras Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez hablaban sobre la situación, Roberto Cox lanzó un particular reclamo.

El periodista expuso que al momento de ingresar a una tienda, los funcionarios de seguridad ponen un scotch en el cierre de las mochilas, bolsas, o cualquier elemento que sirva para guardar cosas sin pagar.

Sin embargo, esta acción de parte de los trabajadores ha llegado a incomodar al periodista: “Lo más denigrante es cuando uno entra con una mochila al supermercado y viene el guardia y te la cierra con una cinta, pensando en que tú vas a abrirla. Lo hacen porque hay gente que efectivamente mete cosas a la mochila”, partió comentando.

Por su parte, Monse quiso aportar diciendo que “eso pasa en todas partes del mundo, si tú entras con una mochila…”, intentó comentar, pero fue interrumpida por Cox. “Entonces a las mujeres también les tienen que poner una cinta en las carteras”, sostuvo.

“¿Por qué a mí me ponen una cinta en la mochila y a las mujeres no le ponen una cinta en la cartera? A mí me lo han hecho en algunos supermercados”, se preguntó Roberto Cox.

Finalmente, el periodista de Chilevisión recordó otra situación, cuando en una ocasión “salí del gimnasio con una mochila, paso al supermercado y me ponen una cinta en el cierre. Tendré cara de malo, pero no diré en qué supermercado lo han hecho”, cerró.