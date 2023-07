“Sin la necesidad de hacer absolutamente nada... Me robaste la mirada”: Lucas Crespo le escribió romántica carta de amor a Fran Maira para ganar un cita

Lucas Crespo y Francisca Maira protagonizaron un romántico momento durante la más reciente transmisión de “Gran Hermano”, y pudieron disfrutar de una íntima noche alejados de sus compañeros.

El influencer debía escribir y recitar un poema frente a sus compañeros, reto que fue superado y causó la emoción de la chica.

Estas fueron las palabras de Lucas:

“Señorita, dama, chica o Fran como te gusta a ti. Nos encerraron en esta casa juntos hace exactamente 35 días y hoy me gustaría recordarte cómo fueron esos días”, inició el escrito.

“El primero, entraste por la puerta, diste un paso y sin la necesidad de hacer absolutamente nada automáticamente me robaste la mirada. El segundo, nos acercamos, hablamos y sentí rápidamente por tu locura humor y carisma que era cosa de tiempo, porque estábamos en la misma”.

“El tercer y cuarto día me juraste con tu vida que jamás te daría un beso. El quinto te lo di”.

“El día seis y siete fueron días difíciles. Días de placa. Por suerte no te perdí. Después vino la segunda semana y no paramos. Nos pidieron consentimiento más veces de los días que llevábamos. Perdón a todos si los despertamos”.

Posteriormente, recordó cuando “te regalé flores con chocolates y tú unos besos que ambos todavía guardamos. Y todo iba bien hasta que llego la tercera, la peor semana, donde nos distanciamos. Yo la cagué, los dos la cagamos, pero se conversó y a la cuarta, como adultos, lo solucionamos”.

“Sobre la cuarta fue curiosa, rara, nadie entendía nada: ya no era conmigo con quien compartías la cama, y yo, por mi parte, no era solo a ti a quien miraba. Fue una semana extraña, distinta hasta que por fin llego la quinta y, en esta, me di cuenta de algo”, comentó haciendo alusión a su fugaz intéres en Viviana.

“Y es que si en 35 días en la misma persona me acuesto pensando es porque creo que me estoy enamorando. Y digo ‘creo’ porque soy un cagón, pero Fran, si algo te puedo decir con total certeza y convicción es que, respondiendo a tú pregunta: Sí, a mí tú también me gustas”, aseguró.

La esperada cita

Tras estas románticas palabras, Lucas y Fran pudieron acceder a una cena solo para ellos, en donde la joven de 23 años no dudó en mostrar su felicidad por el gesto de su chico. “Quiero llorar de la felicidad”, le expresó la participante de “Gran Hermano”.

Incluso, ambos después protagonizaron una coqueta dinámica que consistió en juegos con gomitas, en cual el influencer agarraba con la boca desde el cuerpo de Maira para dejárselas en los labios de ella y, así, después adivinara su sabor.

Eso sí, no tuvieron sexo dentro del encierro, hecho que provocó una cómica reacción en la Fran: “No quiere dormir conmigo”, dijo entre risas la concursante para luego acomodarse y pasar la noche juntos.