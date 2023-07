Tercera temporada de “Aquí se Baila” llegó a su final y ya tiene a sus flamantes ganadores

Tras 45 capítulos, con 54 artistas en escena, 27 duplas y más de 500 coreografías, promediando 34 bailes por cada pareja, la noche de este martes llegó la final de la tercera temporada de “Aquí se baila”, donde las cuatro parejas finalistas bailaron por última vez ante el jurado compuesto por Neilas Katinas, Aníbal Pachano y Karen Connolly.

Bajo el título de “Noche final”, en un estudio de gala y con la presencia de invitados ilustres como los ex participantes Tomás González, Zagala Salazar, Bastián Retamal, Kurt Carrera, Jazz Torres, Sebastián Vallejos, Hernán Contreras, Janisse Díaz, Matías Falcón y Chantal Gayoso, el capítulo contó con un backstage animado por Juanfra Matamala y Geraldine Muñoz, quienes acompañaron a las familias de los finalistas, todos reunidos viendo el programa.

Los primeros en presentarse fueron Fernanda Garcés y Rodrigo Canobra, quienes realizaron un espectacular show al estilo bollywood al ritmo de “Dola Re Dola”, de Kavita Krishnamurthy, Shreya Ghoshal & KK, acompañados por un ballet donde destacaron Alejandro Urbina, director del ballet de La Pintana, y la propia mamá de Fernanda, la ex bailarina de “Rojo” Bárbara Peláez. Notablemente, la coreografía se inició con un impresionante salto libre de Fernanda desde las galerías hasta el escenario.

“Quise invitar a mi mamá porque es un momento muy especial para mí y quise vivirlo con las personas más especiales. Siempre recibo el apoyo de ellos, me siento muy bendecida”, sostuvo la joven tras su presentación. En sus últimos comentarios, el jurado alabó el show de la participante. “Eres el futuro de la danza, son mi pareja favorita”, reconoció Karen Connolly, por la gran versatilidad de la dupla y el inmenso talento desplegado.

La siguiente dupla en bailar fue Francini Amaral y David Sáez, quienes homenajearon a Brasil realizando un mix de samba y axé acompañados por una batucada y un ballet al estilo del Carnaval de Río. Notablemente, en la parte final ambos terminaron bailando semidesnudos, tapados sólo con una pegatina en forma de calzón.

Aquí se baila Canal 13

“Neilas me pidió que fuera sexy, que bailara algo de tierra, y aquí estamos. No podía irme sin bailar algo de mi país”, explicó la brasileña al respecto. Tras la presentación, los jurados calificaron de impresionante el despliegue, tratando a Francini de “diosa” y “una de las mujeres más lindas que ha visto Chile”, además de alabar el atrevimiento de la dupla en su desnudo final.

A continuación, Emmanuel Torres y Francisca Pemara bailaron una versión sin acompañamiento de “I have nothing”, de Whitney Houston, tras lo cual el joven recibió un caluroso saludo de sus tías y sobrinas desde Guadalajara, México, así como de la escuela infantil de danza en la que trabajan. “Realmente ellos son mi familia, yo empecé a bailar con ellos. Ahora no estoy ahí, pero siguen siendo parte de mí, los quiero mucho”, reconoció emocionado Emmanuel.

Los jurados destacaron el impresionante crecimiento de Emmanuel, lo que ha aprendido como intérprete y su ligazón perfecta de movimientos. “Creció el niño, aprendió a bailar en pareja en sólo unos meses, ya no se nota que era solista”, sostuvo Neilas, a lo que el mexicano repuso que las críticas fueron muy duras con él pero que eso le enseñó a mejorar y esforzarse más.

Finalmente, Kike Faúndez y Melissa Briones subieron al escenario caracterizados como un zombie y su víctima y, acompañados por un ejército de muertos, bailaron “Bamm”, de la película “Zombies”, de Disney. “Es increíble estar en este escenario haciendo algo muy diferente a nosotros. Este día ha sido mágico, una tercera final en la vida para mí me tiene muy agradecido con el universo”, dijo Kike.

Luego de una deliberación del jurado, en su última decisión optaron por dejar como eliminado, por decisión dividida, a Emmanuel Torres.

Con eso, se abrieron las votaciones, donde el público empezó a elegir entre Francini Amaral, Fernanda Garcés y Kike Faúndez, los tres finalistas, para escoger al ganador. En tanto, las tres parejas hicieron un último baile en el escenario, para mostrar todo su talento por última vez en el programa.

Los primeros en bailar fueron Fernanda y Rodrigo, quienes bailaron “Lo Hecho Está Hecho”, de Shakira, sobre un colchón y un sofá. Posteriormente fue el turno de Francini y David, en una sensual interpretación de “Black Velvet”, de Alannah Myles, usando espejos. Finalmente, Kike y Melissa bailaron una original coreografía sobre un cerro de harapos al ritmo de “Exurgency”, de Zoë Keating.

Aquí se baila Canal 13

Mientras tanto, desde el backstage del programa, conducido por Geraldine Muñoz y Juanfra Matamala, los familiares de ellos mostraron su apoyo. “Estoy orgullosa de mi marido y de que la danza se tome el canal”, sostuvo Natalia Schonffeldt, esposa de Kike. Por su parte, consultado sobre si quiere ser bailarín como su padre, Tomás, el hijo de Kike, dijo: “Francamente no. No me gusta tanto como el fútbol o el BMX”.

Posteriormente, Miguel Garcés, padre de Fernanda, dijo estar orgulloso del desempeño de su hija. “Hija, lo hiciste excelente. Ella está demostrando que es una artistaza”, señaló el ex “Rojo”. En tanto, el esposo de Rodrigo Canobra, Lidier Valdés, agregó que ambos son una “pareja espectacular”.

Tras unos minutos de tensión, y ya cerradas las votaciones, Sergio Lagos anunció que la dupla ganadora de la tercera temporada de “Aquí se baila”, y que se lleva el premio, consistente en un trofeo y pasajes dobles de avión al destino que escojan, fue la de Fernanda Garcés y Rodrigo Canobra.

“No tengo palabras para agradecer a todas las personas que hicieron esto realidad. Al principio se veía muy lejano. Llegué siendo la más pequeña de todas y ahora me voy con un hermano mayor y con este hermoso premio que voy a recordar siempre”, confesó Fernanda, de sólo 18 años, emocionada tras conseguir el triunfo.