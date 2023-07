“Tuvimos una mini discusión”: Luis Slimming desclasificó desacuerdo que tuvo con Vesta Lugg en “La Divina Comida”

El comediante Luis Slimming entregó detalles sobre un pequeño encontrón que tuvo con la cantante Vesta Lugg durante la grabación de “La Divina Comida”, esto debido al tipo de humor de “Don Comedia”.

De acuerdo a Página 7, el capítulo del programa de Chilevisión se emitirá este próximo sábado, y además contará con el periodista Mauricio Jürgensen y la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. Sin embargo, estas revelaciones del comediante datan de mayo.

“Yo no hago eso”

Durante una conversación en su podcast “El Sentido del Humor”, él partió comentando que “al principio estaba un poco complicado, abrumado por toda su belleza. Es una celebridad ella”.

El problema se originó debido a que Vesta afirmó que no le gusta el humor de doble sentido. “Estábamos hablando fuera de cámara, porque ella me estaba diciendo que le gustaría ver mi show y yo le dije ‘creo que no te va a gustar, porque hago humor en doble sentido’”, contó.

“Y me dice ‘¿por qué haces eso?’, ‘porque es gracioso’, (Vesta dice) ‘no le encuentro nada de gracioso sexualizar a las mujeres’ y (le dije que) ‘yo no hago eso’”, añadió. “Tuvimos una mini discusión y yo dije ‘no voy a sacar nada de esto’”, contó.

Finalmente, Luis Slimming contó que igual hizo reír en su noche, pero no tiró tallas sexuales, y por esto dijo: “le caí bien. No, sí al final nos llevamos bien”.