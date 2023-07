“Voy a darle una pausa (...) la hue... ha sido demasiado”: Benja Lagos se bajó de las redes por acoso desde que dejó Gran Hermano

Benjamín Lagos, uno de los participantes eliminados del encierro de “Gran Hermano”, acusó este martes haber sufrido un acoso “demasiado” fuerte de parte de los seguidores del programa de CHV, al punto que decidió bajarse de las redes sociales.

El joven, primero en dejar el reality de la señal propiedad de Paramount, denunció en un registro de TikTok, que fue replicado por un usuario de Twitter, haber sido víctima de un constante acoso desde que se fue del programa.

El trauma que le dejó “Gran Hermano” a Benjamín

“La hueá ha sido demasiado, demasiado, demasiado fuerte. Ver lo enferma que puede estar la sociedad (sic)”, relató Benjamín, a esas alturas ya con lágrimas en los ojos.

“No sé, se me fue en gran parte la esperanza en mí, de tanto que me repitieron que soy un ‘chanta culiao (sic)’, me lo terminé por empezar a creer. Estoy con un síndrome del impostor mal”, prosiguió.

El sentido reclamo de Lagos llegó al punto que, incluso, se planteó ser la persona “más nefasta” de “la puta sociedad” por no “vivir todas las realidades” de la sociedad chilena.

“Estos últimos días he pensado, en verdad, que soy lo más nefasto de la puta sociedad por tratar de ayudar y no vivir todas las realidades y solo la que me tocó”, dijo.

“No hay hueón que haya salido de esa casa que no se lo estén haciendo concha (sic). He estado pensando lo basura que puede ser esa mierda. Voy a frenar un poco en redes. No sé cuanto tiempo, no lo tengo claro”, aseguró.