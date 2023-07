Así fue como Sting inspiró a Christopher Nolan a filmar “Oppenheimer”

Christopher Nolan se encuentra en medio de la promoción de “Oppenheimer”, la película que estrenó este julio, y reveló cómo fue que una canción de Sting lo inspiró para lograr esta producción.

Aquí te contamos qué dijo el director de cine, y de qué trata esta aclamada cinta.

La declaración de Christopher Nolan sobre Sting

En una reciente entrevista para “Entertainment Weekly”, el cineasta compartió varios detalles acerca de cómo nació su fascinación por Robert Oppenheimer.

De acuerdo con lo dicho por Nolan, fue la canción “Russians” del famoso músico Sting, lo que hizo que la historia de Oppenheimer cobrara fuerza en su vida.

“Yo era un adolescente en los 80, en Inglaterra, y era el momento álgido de la Campaña para el Desarme Nuclear, la Greenham Common, la amenaza de una guerra nuclear era el mayor miedo que todos teníamos. Creo que conocí a Oppenheimer en esa relación, se hacía referencia a él en la canción de Sting sobre los rusos y habla de los ‘juguetes mortales’, de Oppenheimer. Entonces formaba parte de la cultura pop, sin que supiéramos mucho de él”, confesó el director.

La historia detrás de la canción

“Russians” es una pieza perteneciente a “The Dream of the Blue Turtles”, álbum debut de Sting como solista, tras haberse separado de The Police.

En la canción, el artista reflexiona sobre la tensión entre Rusia y Estados Unidos, haciendo una referencia muy oscura respecto a la bomba atómica, describiéndola como “juguete nuclear”.

¿De qué trata “Oppenheimer”?

“El físico J. Robert Oppenheimer trabaja con un equipo de científicos durante el Proyecto Manhattan, que condujo al desarrollo de la bomba atómica”; nos dice la sinopsis principal.

Se trata de una cinta de más de tres horas, en la que se plasma este importante pasaje de la historia mundial.

Aquí puedes ver el tráiler: