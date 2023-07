Claudio Arredondo recordó con cariño la teleserie “Ángel Malo”: “Ojalá la gente la vea”

Este martes se reestrenará la recordada teleserie “Ángel malo” en la señal REC TV de Canal 13. En dicha apuesta de ficción, Claudio Arredondo fue parte del elenco, dando vida a “Luis”, el hermano de la querida protagonista de la historia, “Nice”, interpretada por Carolina Arregui.

Acerca del regreso de esta telenovela a la pantalla a 37 años de su emisión original, Arredondo comentó, entre risas, que “me parece de una crueldad total, porque empiezan las comparaciones y dicen ¡mira cómo está este tipo ahora!... le hizo mal el tiempo”.

“Me parece que recordar es un ejercicio que siempre se tiene que hacer. Es bueno hacer ese tipo de ejercicio, recordar y volver a ver a gente que ya no está o gente que ya no ejerce la profesión por la edad. Es bonito y ojalá la gente la vea”, continuó.

Consultado por los recuerdos que tiene de ese trabajo, respondió que “yo soy malo en memoria, pero sí tengo recuerdos de esa teleserie, como que me gané un premio al Actor Revelación Joven de ese año, junto a Carolina Arregui. Ella ganó a Mejor Actriz y yo gané a Mejor Actor”.

“Fue todo muy especial”

Sobre el look de su rol, Claudio desclasificó que “lo otro que me acuerdo es que para verme un poco mayor, porque me veía muy chico, me pidieron que me dejara bigote, pero a mí no me salía nada de bigote, y Óscar Rodríguez (director) nunca estuvo muy conforme con el bigote, por lo que un día me dijo que me lo cortara”.

“Es así como me lo corté, pero se olvidaron de la continuidad, entonces había escenas que tenía que seguir teniendo un bigote y me hicieron un bigote falso, que era horrible e incómodo”, afirmó entre risas.

En “Ángel malo”, el actor tenía como mamá televisiva a Gabriela Medina, quien también es madre del intérprete en la vida real. En relación a aquello, señaló que “yo ya había trabajado con mi mamá en teatro y para mí era un agrado trabajar con ella, y también lo fue con mi papá, con quien trabajé harto.

“Ya llevaba años trabajando con mis papás, así que todo bien. Yo no vivía con ellos, estaba casado, entonces el trabajo era una forma de estar juntos... y definitivamente yo siempre lo pasé muy bien trabajando con mi mamá”, contó.

Su familia televisiva en “Ángel malo” era conformada por Gabriela Medina y Jorge Yáñez, como sus padres, y Carolina Arregui y Marcela Medel eran sus hermanas. “Grabar en la familia era un agrado, hicimos un ambiente familiar bastante entretenido... eran muy distendidas esas grabaciones”, agregó el actor de telenovelas como “Los títeres”, y “Secretos en el jardín”, quien confesó que en “Ángel malo”, “fue todo muy especial”.

Frente a las razones del éxito e impacto de la producción dramática que vuelve por medio del canal de recuerdo del 13, Claudio Arredondo manifestó que “yo creo que confluyeron varias cosas: director, actores y el texto era muy bueno. Era una teleserie brasileña que fue muy bien adaptada por un lector de noticias de Canal 13 que se llamaba Jorge Díaz, el mismo que hizo varias adaptaciones de teleseries”.