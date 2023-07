Disney Plus: Estos son los estrenos de la plataforma para el mes de agosto

Disney+ prepara un mes de agosto lleno de emociones y sorpresas para todos sus suscriptores. Con un repertorio mágico y variado, la plataforma promete una experiencia inolvidable para personas de todas las edades. Desde los más pequeños hasta los más grandes.

Todos en casa podrán encontrar algo increíble que los atrapará en esta fascinante y mágica lista de estrenos.

Disney Plus - Unsplash

Esta es la lista de series que podrás disfrutar este mes:

‘Mentiras arriesgadas’ - T1 (2 de agosto)

Inspirada en el taquillazo homónimo de James Cameron, Mentiras arriesgadas cuenta la historia de Harry Tasker, un espía de primer nivel de la agencia de inteligencia estadounidense Omega Sector, y la de su esposa, Helen, una profesora de idiomas aburrida de su rutina diaria que descubre de pronto que su marido, aparentemente normal, lleva una doble vida trepidante.

‘Solo asesinatos en el edificio’ - Temporada 3 (8 de agosto)

Después de descubrir que Poppy (Adina Verson), la ayudante tímida e introvertida de la podcaster de éxito Cinda Canning (Tina Fey), era la asesina de Bunny Folger (y no solo eso, sino que su verdadera identidad era la de Becky Butler, la mujer desaparecida en el podcast true crime que hizo famosa a su jefa, ‘It’s not OK in Oklahoma’), la policía la detiene y los protagonistas parecen volver a sus vidas cotidianas.

Otras series que puedes disfrutar

‘Moving’ - T1 (9 de agosto)

‘9-1-1′ - T6 (16 de agosto)

‘The Bear’ - Temporada 2 (16 de agosto)

‘Star Wars: Ashoka’ (23 de agosto)

‘9-1-1 Lone Star’ - T4 (23 de agosto)

‘Colgados en Filadelfia’ - T16 (30 de agosto)

Películas que podrás disfrutar este mes

‘Guardianes de la Galaxia Vol 3′ (2 de agosto)

Todavía conmocionado por la pérdida de Gamora, Peter Quill debe reunir a su equipo para defender el universo y proteger a uno de los suyos. Si la misión no tiene un éxito completo, posiblemente podría conducir al final de los Guardianes tal como los conocemos.

‘Jagged Mind: Una cita sin fin’ (11 de agosto)

Billie sufre desmayos y extrañas visiones que la llevan a descubrir que está atrapada en una serie de bucles temporales, posiblemente relacionados con su misteriosa nueva novia.

Otros estrenos: