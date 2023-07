“En Chile no se toma el peso del talento que hay acá”: Juan David Rodríguez arremetió contra TVN tras su inesperada salida de “Rojo”

Juan David Rodríguez y María Isabel Sobarzo estuvieron como invitados en el programa “Caja de Pandora”, en donde recordaron su paso por el extinto programa de talentos “Rojo: fama contra fama”.

En el espacio de La Red, los participantes de la primera temporada del show abordaron su polémica salida, ya que según sus palabras fue de un día para el otro.

La declaración fue luego de que les preguntaran por el éxito que han tenido Mon Laferte y Paloma Mami, quienes también fueron parte del programa.

“No es Rojo. TVN no supo valorar a nadie. De un día para otro nos sacaron. Filo. Se acabó la hue… Y siento que Mon Laferte y Paloma Mami han triunfado en el extranjero porque se lo merecen, porque son talentosas y porque han luchado por los suyos”, respondió el cantante.

Fuertes críticas a los jefes

“¿Por qué TVN no valoró eso?”, le consultaron. “O sea, dos más dos, cuatro. Rojo siguió, siguió un año más con Martín Cárcamo, los nuevos cabros. Y nos echaron a todos caga…”, recordó Juan David.

“Hay un problema de directrices. Cuál de todos éramos más talentosos. Había mucho talento. Seis años sustentando un canal en rating. Disculpen, pero es parte de la historia”, complementó el artista.

Por su parte, Icha Sobarzo aseguró que “fue el programa que mantuvo al canal”.

“Estoy hablando de la gerencia, de más arriba. Había un productor musical que era médico. De qué me estás hablando”, alegó Rodríguez.

Sobre su despido, María Isabel afirmó que en ese momento “hubo una reunión súper encima, pero uno se enteraba por los rumores de pasillo. Que no era la idea. Yo tuve la suerte de que me quedé en el canal. Me quedé de coreógrafa de la siguiente temporada, con Christian Ocaranza”, recordó.

“Acá en Chile no se toma el peso del talento que hay acá”, cerró Juan David Rodríguez.