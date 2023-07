“Está sepultando su carrera”: La dura crítica a Karen Doggenweiler por desempeño en “Mucho gusto”

La animadora de Las Indomables, Patricia Maldonado, realizó una dura critica al desempeño de Karen Doggenweiler en el matinal de Mega, “Mucho gusto”, puesto que según su percepción, no tendría opinión respecto a los temas de contingencia.

“No puede (opinar), está amarrada esa mujer. La Karen debió volver al 7 (TVN). Si se mete a opinar, el marido le va a quitar la vida, y la hija también. Por eso te digo, la Karen no era para Mega ni Canal 13, era para el 11 (CHV) o el 7″, dijo la también panelista de “Tal cual”, consignó Tiempo X.

Sobre lo mismo, su compañera Catalina Pulido consideró que Doggenweiler “está sepultando su carrera ahí. Por lo poco que me acuerdo de la Karen, alguna vez fue graciosa. La verdad es que creo que la Karen ahí no debería estar”, indicó.

Karen Doggenweiler es criticada por Las Indomables

Todo comenzó cuando analizaban los deslenguados comentarios sobre contingencia de José Antonio Neme, ,específicamente en relación a los robos de computadores que han afectados a diversos ministerios, donde o ha tenido ningún temor en expresar sus ácidas opiniones.

“Me llama a mí la atención, como que Karen Doggenweiler no existe. No veo mucho el matinal, pero como que no existe. ¿Qué aporte tiene Karen? Porque la verdad nunca la he visto refutar algo ni contradecir algo”, criticó Pulido.