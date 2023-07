Hombre no es gente: ¿de dónde viene esa frase que repite la gente por cachos de Rauw Alejandro a Rosalía?

Las redes sociales no dejan escapar ni una, las redes sociales unieron dos puntos que si antes no había relación alguna, y ya que se conoce la verdadera mujer que se acostó con el cantante de Saturno, Valeria Duque, las redes sociales se volvieron un caos por la situación.

La paisa no deja de recibir ataques de los fanáticos de Rosalía y de todos los que desaprueban lo que hizo, sin pensar que el hombre es quien tiene la responsabilidad en la situación en su mayor parte.

Ahora, tras el rompimiento de la pareja, en redes sociales se ha viralizado un comentario que hace alusión a la “basura” que son los hombres con las mujeres y su trato hacia ellas.

Y es que las últimas semanas han sido llenas de rupturas de entre las celebridades: Sofia Vergara y Joe Manganiello, Ariana Grande y Dalton Gomez, y Taylor Swift y Joe Alwyn, por eso ahora el ver una ruptura mas a la lista ha causado que “terminen de perder la fe en el amor”.

Rosalía (Mariano Regidor/Redferns)

“Hombre no es gente”: la frase viral en redes sociales que se popularizó tras la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía

Esta frase proviene de una serie venezolana, cuya protagonista es interpretada por Mimi Lazo, una diva de la actuación venezolana.

En la escena, se ve como ella esta discutiendo con la señora de la tienda, y cuando ella le cuenta sobre una ruptura que tuvo, ella responde diciendo que “hombre no es gente” y que esas no son penas.

En Latinoamérica, es usual que las redes sociales usen dichos de series y telenovelas icónicas, y esta vez no fue la excepción.

“Hombre no es gente, ni familia de uno”, “uy no niñas, si hombre no es gente ahora imagínense un músico”, “Dizque “Hombre no es gente”. Eso no dicen cuando uno está lavando la loza juicioso. Descaradas ome.”, “Hombre no es gente pero igual que rico”, y así entre muchos.