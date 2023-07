Inesperado exabrupto de concursante descolocó a animadores de ‘La hora de jugar’

Un hilarante momento se vivió la tarde de este miércoles en La hora de jugar, luego que los animadores del espacio escucharan el exabrupto de un participante al que llamaron por teléfono.

Todo ocurrió cuando María José Quintanilla, Joaquín Méndez y Andres Caniulef realizaron un contacto telefónico, el cual fue contestado por una persona que no le gustó recibir el llamado.

De hecho, los tres efectuaron la clásica pregunta: “Dime cuál, cuál, es tu nombre”, pero el concursante al otro lado del teléfono pensó que era una estafa, por lo que no dudó en lanzar un improperio en vivo.

“Váyanse a la chu...”, lanzó el hombre, mientras que desde el estudio gritaron al unísono: “¡No cortes!”.

“Dijo una palabra que no me gustó nada”, expresó Méndez, en tanto Quintanilla mencionó: “La gente dice que no llamamos nunca, pero cuando llamamos no contestan, eso da rabia y más encima te mandan a la…”.

“Por último que se dé la oportunidad de escuchar si es verdad o no”, agregó Caniulef y Joaquín explicó que “esta persona se perdió la posibilidad de ganar 30 millones de pesos”.

