Morrissey culpa a la industria musical por el fallecimiento de Sinéad O’Connor

El mundo artístico y musical quedó impactado este miércoles 26 de julio por la muerte a sus 56 años de Sinéad O’Connor, personaje que alcanzó la cúspide del estrellato en la década del noventa del pasado siglo XX, gracias a la balada pop “Nothing Compares 2 U”, y además por su particular personalidad que la relacionó en varias polémicas mediáticas.

A menos de 48 horas de su deceso, autoridades policiales confirmaron en la mañana de este jueves que el suceso se registró en una casa en el sudeste de Londres, Inglaterra, explicando que hasta ahora las causas no se consideran “sospechoso”, lo que indica que en su muerte no se contempla la participación otra u otras personas. “Los familiares han sido notificados. La muerte no está siendo tratada como sospechosa. Se preparará un informe para el forense”.

Entre las decenas de artista que se expresaron al respecto se destacan los dichos del cantautor británico, Morrissey, quién sin filtro responsabilizó en gran parte a la industria musical por la pérdida humana de la artista irlandesa.

Sinead O’Connor Foto: Agencias

Acusación de Morrissey

El ex líder y cantante principal de The Smiths publicó una dura crítica en su blog “Sabes que no pude durar”, sobre lo que cree él, es el trato de la industria musical y cómo ésta ha reaccionado por los momentos luego de conocerse la triste noticia, tildándola sin tapujos como hipócrita porque “no tuvieron las agallas para apoyarla cuando estaba viva y los estaba buscando”.

“Su sello la dejó caer después de vender 7 millones de álbumes para ellos. Se volvió loca, sí, pero poco interesante, nunca. Ella no había hecho nada malo. Ella tenía una vulnerabilidad orgullosa... y hay cierto odio en la industria de la música hacia los cantantes que no ‘encajan’ (esto lo sé muy bien), y nunca son elogiados hasta la muerte, cuando, finalmente, no pueden responder”.

Entre el largo descargo, otros de los párrafos más contundentes se destacan: “los directores ejecutivos de la música que pusieron su sonrisa más encantadora cuando la rechazaron para su lista están haciendo cola para llamarla un ‘ícono feminista’. Fuiste tu quien convenció a Sinead de que se rindiera... porque ella se negó a ser etiquetada, y fue degradada, como siempre son degradados los pocos que mueven el mundo”.