Pamela Díaz sigue en su mejor momento: Viajó a presenciar la Copa Mundial Femenina en Nueva Zelanda

La youtuber Pamela Díaz sigue en su mejor momento. La exchica reality ahora dio la vuelta al mundo y está un día adelantada a nosotros. La “Fiera” viajó a Nueva Zelanda a presenciar el Mundial de Fútbol Femenino.

Díaz, auspiciada por una reconocida marca de desodorante, fue con su fiel equipo a cubrir el importante evento deportivo. Ella anunció su llegada al país con una publicación de Instagram, y desde el mismísimo Estadio Wellington. “Increíble experiencia en Nueva Zelanda, people”, partió anunciando.

“Vinimos a conocer el estadio de Wellington y a ver el partido de Estados Unidos vs Holanda gracias a Rexona que no me abandona. ¿Alguien se suma al próximo viaje? Vámonos”, terminó la “Fiera”.

Ella subió diversos registros desde el Estadio, de las gradas, en las canchas, en el camarín, en la sala de conferencia de prensa. Pamela las recorrió todas.

Los comentarios se llenaron de elogios para la icónica mujer de la farándula, que recibió los saludos de su igual Nicole “Luli” Moreno, quien le escribió: “Máxima, única”. Por otro lado, Yasmín Vásquez le comentó: “Mina, ¡mi fiera!”.