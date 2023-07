Pancha Merino reveló fuerte insulto que recibió de un profesor de teatro: “¡Tu único futuro es ser una p*** de la tele!”

La actriz Pancha Merino habló del duro trato que recibió cuando comenzó a trabajar en la televisión y en la farándula, por sus compañeros actores y profesores de teatro. Ella señaló que este prejuicio que existe sobre la pantalla chica, viene de la escuela de teatro donde sufrió un fuerte insulto por un profesor debido a esto.

En el panel de “Tal Cual” hablaron de los trabajos que han tenido después de un periodo de crisis y cesantía, por esto señalaron que muchas personas no piden pega o no les gusta ir por puestos más bajos de los que tenían, por aparentar con sus colegas.

Francisca Merino contó que le aconsejó a su hijo que no trabajara para los demás y sus expectativas, “si yo hubiese trabajado para los actores, estaría haciendo teatro”. A esto señaló que no se preguntó qué pensarían sus colegas actores sobre su trabajo en la tele, “yo trabajo para mí”, afirmó.

“Yo cuando empecé a hacer farándula, mis amigas actrices me decían ‘ay, Pancha no te van a llamar más para actuar’. Habían actores que me miraban enojados, ¡qué se vayan a la cresta! Después estaban todas las actrices programas, haciendo radio”, continuó Merino.

“Me humilló delante de todo el curso”

Pancha Merino aseguró que estos prejuicios hacia la televisión venían desde su escuela de teatro. “Yo me acuerdo cuando entré a la (escuela de teatro) de Gustavo Mesa, no sé quién nos tomó el examen, dijo: ‘aquí la que viene a hacer tele, que se devuelva’. Yo calladita, yo iba a hacer tele derechito”, contó.

La actriz señaló que la miraban en menos por también trabajar en comerciales, y a ella no le permitían faltar a los ensayos para ir a grabar el comercial. Un día publicaron en la escuela un casting para Canal 13, y no quedó nadie en el ensayo, lo que encontró injusto, ya que a ella no la dejaban rodar spots publicitarios.

Además, Merino recordó los fuertes dichos que recibió de su profesor Jaime Scheneider, que estaba a cargo de las clases de pantomima y expresión corporal.

“Yo no era muy buena para la pantomima, un día estaba haciendo una mudanza, y este viejo se enojó, estaba de mal genio, y me dice: ‘¿sabes qué? ¡Tu único futuro es ser una p*** de la tele!’, delante de todo el curso. Yo con el cuerpo helado, le respondí: ‘de la tele sí, pero p*** no’”, señaló para la sorpresa de todos.

“Viejo amargado, me humilló delante de todo el curso”, cerró Pancha Merino.