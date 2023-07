Papá de Rosalía reacciona a la ruptura con Rauw Alejandro: por esto dicen que no se llevaban bien

Nadie se ha quedado indiferente a la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, ni siquiera José Manuel, el papá de la cantante, quien rápidamente ha hecho un movimiento que ha capturado la atención de todos.

En medio de tantas interrogantes que hay en el panorama, cada pequeño detalle es analizado minuciosamente para esclarecer qué fue lo que sucedió en la expareja que se comprometió apenas en marzo.

Rosalía y Rauw Alejandro Instagram: @rosalia.vt (Instagram: @rosalia.vt)

De hecho, hace apenas pocos días ambos declaraban que pensaban casarse luego del final de Motomami World Tour, que acabó tres días atrás con un concierto de la española en París, pero la ruptura ya se había hecho efectiva tiempo atrás.

¿Cuál fue la reacción del papá de Rosalía a la ruptura con Rauw Alejandro?

Ante esta situación, el papá de Rosalía rápidamente dejó de seguir a Rauw Alejandro en las redes sociales , demostrando el fin del vínculo que tenían todos como familia.

Por este motivo se cree que fue el boricua el que cometió un error que habría dinamitado la relación, algo que llega en medio de las especulaciones de presuntas infidelidades de su parte con la modelo, Valeria Duque.

El comentario de Valeria Duque que le hizo a Rosalía llorando (Captura de pantalla)

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, aclaró el reguetonero en sus redes sociales.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, — Rauw Alejandro.

Pero esta no es la primera vez que se han despertado las señales de alerta que el papá de la cantante y su ex no se llevaban bien. Durante una entrevista hace meses atrás, Rauw Alejandro le envió saludos de forma irónica a su suegro, dejando ver que la relación de ellos no ha sido la mejor.

“Mi querido suegro... un saludo al suegro”, dijo con un rostro sin emoción, después que la catalana confesara que él fue quien la enseñó a andar en motocicletas cuando era una niña de 7 años.

“¿Por qué no cuenta lo que piensan los papás de Rosalía de Rauw Alejandro, que no están de acuerdo con esa relación?”, dijo el comunicador Kiko Matamorosos en un programa español semanas atrás.