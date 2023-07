¿Rauw mintió en sus primeras declaraciones? La inconsistencia que encontraron sus fans

Ante el torbellino de especulaciones desatadas por la noticia de su inesperada ruptura con Rosalía, el reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro decidió romper el silencio sobre su separación.

A través de su perfil en Instagram, el intérprete de Todo de ti publicó este 26 de julio un comunicado en donde confirmó su separación y negó que su compromiso terminara por una infidelidad suya, como se rumora.

“Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales. Como también de todos mis momentos felices que he vivido en pareja”, comenzó el texto divulgado por sus stories.

“Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto…”, agregó. “Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso”.

Sin profundizar o precisar detalles, el famoso de 30 años continuó explicando que “han surgido alegaciones públicas erróneas” durante el espacio que se está “tomando para asimilar todo esto”.

“Por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, concluyó.

El pronunciamiento de Rauw Alejandro de inmediato causó un auténtico revuelo en redes sociales, en donde los fanáticos de ambos mostraron su descontento ante una enorme inconsistencia en su comunicado.

Y es que el boricua aseguró que su compromiso con Rosalía terminó “hace unos meses atrás”, pero apenas en junio pasado la española habló contenta sobre su futura boda en una visita a El hormiguero.

“De momento, tengo que terminar la gira y luego ya me pondré para la vuelta”, reveló entre risas el 12 de junio. “Tengo unos vestidos guardados. Uno de Vivienne Westwood me gustaría”.

En esa ocasión develó que su boda sería relajada y solo con su familia. Además, contó que Rauw le pidió matrimonio de rodillas en la casa de sus abuelos en Puerto Rico durante la celebración de Año Nuevo.

“Me sacó el anillo y me pidió que me casara con él. Yo me puse a llorar, claro... Me siento como con mucha ilusión”, compartió la artista de 30 años en la conversación al presentador Pablo Motos.