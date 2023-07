Rosalía rompe el silencio tras ruptura con Rauw Alejandro y lo defiende: dejó ver lo mal que se siente

Este miércoles Rauw Alejandro confirmó su ruptura con Rosalía tras muchos rumores y especulación y dejó claro que no hubo una tercera persona.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, dijo el cantante siendo muy enfático.

Y es que desde que salieron de los rumores sobre la ruptura, se dijo que la razón era una infidelidad por parte del cantante puertorriqueño, y la tercera en discordia era una modelo colombiana de nombre Valeria Duque.

Por eso destacó “durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, nuestras familias y todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia de amor más real que Dios me ha permitido vivir”.

Rosalía rompió el silencio tras su ruptura con Rauw Alejandro y lo aclaró todo

Y ahora, un día después, fue Rosalía quien rompió el silencio y defendió a Raul de los rumores de infidelidad, dejando claro que la está pasando muy mal.

“ Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raul. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, dijo la famosa española a través de sus historias de Instagram.

La cantante además agregó un corazón blanco, dejando ver lo dolida que se encuentra, lo mal que la está pasando, y que aún sigue amando a Rauw Alejandro.

“Pobre mi Rosi, se ve muy dolida”, “En pocas palabras el y ella les mandan a decir: no sean metiches, solo nosotros sabemos lo que vivimos y que pasó”, “La Rosalia está en la etapa Negación, como lo estuvo KG… en un par de meses la veremos con sus tiraderas y ya todo tendrá sentido. 😌”, “No se porque le inventaron infidelidad una relación acaba por muchas razones no solo por esa 🤦🏻‍♀️”, y “Ahora sí todos salen a hablar”, fueron algunas de las reacciones en redes a lo que dijo la cantante.

Aunque la famosa lo defendió, muchos se preguntan cuál es la razón por la que una pareja tan bonita y que se veía y se ve aún que se aman habrán terminado su relación y compromiso, y sigue siendo un misterio.