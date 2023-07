“Tengo miedo de salir a la calle por las amenazas de muerte”: Maite Phillips y su desgarrador testimonio tras dejar “Gran Hermano”

Maite Phillips, la cuarta eliminada del reality “Gran Hermano” denunció haber recibido amenazas de muerte y estar realmente aterrada de salir de su casa debido al masivo acoso del que ha sido víctima de parte de usuarios de redes sociales tras ser marginada del estelar de Chilevisión.

La joven reveló además haber llegado incluso a denunciar las amenazas en Carabineros, y que tanto su madre como su pareja, han recibido mensajes en los que le han afirmado conocer el domicilio de Maite.

Sus revelaciones las ofreció este jueves en conversación con lun.com luego de participar anoche en el evento de una marca de cosméticos en el mall Casacostanera de Vitacura.

El temor de Maite tras salir de “Gran Hermano”

“Este es mi primer evento porque casi no he salido de mi casa en esta semana y dos días que llevo fuera, es un poco agobiante que la gente te reconozca. Recién estoy saliendo a la calle, me di una pequeña vuelta en un mall y mi hermana me decía que me miraban. Es extraño, y el acoso por redes sociales es súper fuerte”, contó Maite, preocupada porque de “todos los participantes que ya salimos de la casa”, salvo uno, han sido víctimas de amenazas en el ciberespacio.

“Creo que menos uno, hemos tenido amenazas de muerte. La gente no entiende y no ha separado que el programa es un show y que afuera somos personas”, detalló la participante del reality.

Maite Phillips. Fuente: Instagram @maitephillips.

“La semana pasada estuve con el Instagram con comentarios desactivados, y nada de meterme a Twitter o TikTok. Ahora activé todo, pero no quiero leer, lo que escriben sobre mí, y si no lo leo, no me afecta. Yo sé que soy una buena persona aunque crean lo contrario”, señaló Phillips, quien aseguró tener miedo incluso de “salir a la calle” por los riesgos que podría suponer encontrarse con alguno de los seguidores del programa que la ha amenazado de muerte.

“Sí, tengo miedo de salir a la calle, porque le escribían a mi mamá y a mi pololo, diciendo que sabían mi dirección. Quiero ser cuidadosa, tener precauciones y estar tranquila (...) están hechas las denuncias correspondientes por amenazas de muerte, pero no puedo hablar mucho del tema”, agregó.

“No me he juntado con mis excompañeros del encierro eliminados, porque las primeras semanas son muy movidas pero he hablado con todos, de todo. Después que pasó lo del Benja (Lagos, quien lloró por la mala onda en un Live de Instagram), nosotros somos los que más lo entendemos y lo tenemos que apoyar. Nos estamos apoyando entre todos para que a nadie le pase lo del Benja, queremos que todos se sientan apoyados, con un espaldarazo”, recordó.