“¿Y Cazzu?”, Nodal estuvo en extravagante fiesta sin su novia embarazada y lo critican: ¿Por qué ella no fue?

Nodal y Cazzu están a punto de recibir a su primer hijo, del que se desconoce el sexo aún, pero según algunos medios, nacerá en septiembre.

Aunque ya están preparando todo para la llegada, pues solo faltaría un mes, en los últimos días la pareja no ha estado junta.

Y es que al parecer el cantante estuvo en Guadalajara recientemente en una fiesta extravagante y espectacular, y su novia, Cazzu, no estuvo por ningún lado, pero existe una razón.

Te recomendamos: A poco de recibir a su bebé, Nodal revela el nombre que le pondría y desata las burlas: ni a Cazzu le gusta

Nodal disfruta en tremenda fiesta junto a su padre, pero sin Cazzu: por qué ella no estuvo

Nodal festejó hace unos días el cumpleaños de su padre, Jaime González en Guadalajara, y lo hizo con una extravagante fiesta donde asistieron familiares y amigos.

Aunque fueron muchas personas al festejo, y el mexicano hasta cantó muchos de sus éxitos, muchos se extrañaron que su novia Cazzu no estuviera y en redes especulan si es que la pareja está peleada.

“Pero bueno y Cazzu?, no me digan que van a terminar ahorita”, “¿y Cazzu, dónde está? No entiendo por qué no estaba ahí”, “bien bonito el padre de fiesta y ella embarazada”, “otro padre ausente, él festejando y ella quien sabe dónde”, y “así son todos, ellos de fiesta y una embarazada que horror”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Te recomendamos: “Pobre bebé”: el sexy vestido con el que Cazzu presumió su ‘baby bump’ y la criticaron

Pero, todo tiene una razón, y es que según reportan, la cantante se encuentra en su país Argentina, donde está arreglando y preparando todo para la llegada de su bebé.

Además, también se dice que la madre de Nodal, Cristy Nodal, viajó también a Argentina para ayudar a la cantante en todo lo que pueda, y pronto sería el cantante quien viajara hasta ese país para ayudar a su novia y estar para el nacimiento de su bebé.