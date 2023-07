¿Y el anillo de compromiso? Este es el elevado costo de la joya que Rauw Alejandro dio a Rosalía

El pasado 25 de julio la revista People sorprendió a todos luego de difundir la noticia sobre la separación de Rosalía y Rauw Alejandro, luego de estar tres años juntos y una promesa de matrimonio de por medio; fue apenas hace unas horas se hizo oficial por los propios cantantes, aclarando toda la situación que había alrededor de su relación.

Y es que rápidamente, se destaparon rumores sobre una posible infidelidad por parte del cantante de ‘Te Felicito’ hacia la ‘Motomami’ con una influencer colombiana llamada Valeria Duque, todo esto tomó por sorpresa varios fans, pues no hace mucho tiempo, la pareja seguía consolidándose como una de las más sólidas del espectáculo, llevando al público a retomar su fe en el amor.

Lo cierto es que el corazón roto, no es exclusivamente de los artistas, pues varios usuarios sintieron esa tristeza, luego de retomar una de las frases de la española de 30 años, cuando dio su primera entrevista junto a su novio a Ibai Llanos en marzo pasado:

“Yo tenía la fe perdida en la masculinidad. Conocerte cambió un poco la situación y lo digo porque los hombres que tenía a mi alrededor no estaban emocionalmente disponibles, pero contigo no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido”. Dijo Rosalía a Ibai Llanos, quien también es amigo de Gerard Piqué.

¿Qué pasará con el anillo de compromiso que Rauw dio a Rosalía?

Aunque por ahora se desconoce el futuro del anillo de compromiso que dio Rauw Alejandro a Rosalía, desde marzo se han comenzado a dar detalles de la hermosa (y costosa) joya que dio el cantante de género urbano a la española.

Fue la revista Vogue y Harper’s Bazaar, quienes difundieron más detalles del anillo de Rosalía, ofreciendo información consultada por fuentes expertas que lo definían como una pieza de oro blanco o platino engarzado por un diamante ovalado al centro, rodeado de pequeñas gemas en forma de trébol. Se especula que podría pertenecer a Cartier o Tiffany & Co. por el tipo de caja del mismo.

En ese entonces fue la experta Jessica Flinn-Allen, quien comentó a Bazaar, que podría rondar un valor de 183 mil dólares, pero, la especialista en diamantes Isabaella Seijo valoró la pieza entre 600 y 700 mil dólares.

¿Cómo pidió Rauw Alejandro matrimonio a Rosalía?

Fue durante las fiestas decembrinas de 2021 que Rauw Alejandro pidió matrimonio a Rosalía en la casa de la abuela del cantante en Puerto Rico, donde no solo recibieron el nuevo año, sino que se hicieron una promesa de llegar al altar.

“Nos comprometimos de la manera más bonita que pueda existir, yo creo. Me dijiste ‘Ven, te quiero llevar a un sitio, te lo quiero enseñar’, yo pensando de la manera más inocente”, comentó Rosalía en una entrevista, luego de que el cantante le pidiera matrimonio en la azotea de la casa de su abuela mientras explotaban los fuegos artificiales.

El anillo no lo dejó de presumir a donde sea que Rosalía fuera, incluso formó parte de su videoclip ‘Beso’ junto a Rauw, pero fue el 9 de abril cuando la cantante se lo quitó para no volver a usarlo más.