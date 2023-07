“Yo tendría que pedirle perdón de rodillas a mi marido,”: Paty Maldonado le debe unas disculpas a Jorge Pino tras confirmación de OVNIS de parte de EE.UU.

Paty Maldonado protagonizó un hilarante momento durante la más reciente transmisión de “Las Indomables”, puesto que se refirió con humor a la nueva revelación de vida extraterrestre hecha por un exoficial de inteligencia de Estados Unidos.

Cabe recordar que el oficial de la Fuerza Aérea, David Grusch, aseguró bajo juramento ante el Congreso gringo que el país norteamericano ha recuperado “elementos biológicos no humanos”, es decir, han obtenido una supuesta nave OVNI que poseía Estados Unidos e incluso, habrían pilotos “no humanos”.

A raíz de esta importante información, Paty recordó una vieja noticia farandulera que tuvo como protagonista a Jorge Pino, su marido.

“Qué te parece a ti este descubrimiento de los norteamericanos, que tienen la teoría confirmada que sú habría seres de otro planeta, que hay vida”, le preguntó la Maldo

“Yo tengo una sola teoría: es imposible que seamos los únicos en el universo. ¿Cómo vamos a ser tan privilegiados nosotros que vamos a ser los únicos que tenemos esto y no va a haber otra galaxia que tenga lo mismo o mejor?”, complementó la panelista de “Tal Cual”.

El perdón a su marido

Tras estas palabras, Paty Maldonado lanzó un comentario sobre el antiguo momento que protagonizó Jorge Pino, en donde desapareció junto a Miguel ‘Negro’ Piñera durante más de 20 días. Sin embargo, a la hora de contar dónde estaba, afirmó que había sido raptado por un OVNI.

“Creo que nosotros no somos los únicos, lo que significaría que yo tendría que entrar a pedir perdón. Porque, si eso es así, yo tendría que pedirle perdón de rodillas a mi marido, porque él me comentó la historia y yo no le creí”, dijo entre risas.

“Si existen, quiere decir que lo que me dijo fue verdad y yo no le creí”, cerró.