“A mí me encantan los desafíos de estar en el encierro”: Angélica Sepúlveda cuenta la firme sobre su posible ingreso a “Gran Hermano”

Hace ya varios días que comenzó el rumor de un nuevo posible ingreso a “Gran Hermano” y entre los nombres apareció el de Angélica Sepúlveda, la exchica reality que ha hecho furor por sus participaciones en diversos espacios de televisión.

Ahora, la ex 1810 conversó con Página 7 sobre esta posibilidad, en donde reveló que “solo me entero de cosas porque alguna persona me escribe, pero no entiendo bien el formato real. No es porque no vea televisión, solo que no tengo tiempo. Sobre todo porque en invierno me la paso de Yungay a Concepción, y atenta a responder a los Whatsapp de los clientes del local”, señaló.

Si bien Angélica descartó estar en conversaciones con Chilevisión para ingresar al espacio, no se cierra a la posibilidad de entrar a un reality.

“A mí me encantan los desafíos de estar en el encierro. Siento que no estoy tan mal físicamente como para aguantar un par de meses, si es que hay competencia”, señaló la oriunda de Yungay..

“La gente me escribe y dice: ‘¿Oye no me caes bien, pero haces falta en este programa’, y yo me pregunto, ¿tan fome estará que le pide a una persona que no le cae bien que entre?, pero yo me río y me tomo todo con humor. Además, lo agradezco, porque es el cariño del público, y por la presión que hacen los televidentes me llaman los productores”, agregó Sepúlveda.

Para cerrar, la exchica reality señaló que “cuando entras a un reality tienes las expectativas de llegar a ganadora, pero van surgiendo cosas de repente inesperadas como me ocurrió con el último”.