Buscan volver a romperla: Paola Durante y la Wanders Lover posan en OnlyFans

No cabe duda de que en OnlyFans podemos encontrar una gran variedad de personalidades, debido a que se ha convertido en una buena herramienta que ayuda a los internautas a generar más recursos económicos.

Por esa razón, la aplicación de contenido para mayores de edad cuenta con actrices, deportistas, influencers, profesionistas y estudiantes, así como celebridades que disfrutaron de gran fama hace algunos años.

Tal es el caso de Paola Durante, la reconocida modelo que estuvo involucrada en el asesinato de Paco Stanley.

Luego de que se avivará la polémica del deceso del famoso conductor por el documental “El show: crónica de un asesinato”, la también influencer optó por lanzarse como creadora de contenido para adultos.

Lo cierto es que no es un tema que desconozca, pues la uruguaya ha posado en diversas revistas desde su juventud.

Pero no había aceptado emprender en OnlyFans, hasta que su hija se lo propuso, como una forma de mejorar su estado de ánimo y ayudar a las mujeres de su edad, además de ganar algunos dólares.

A sus 48 años, Paola Durante atraviesa la menopausia, por lo que no la estaba pasando nada bien, algo de lo que se dio cuenta su descendiente.

“Mi hija llegó y me dijo: ‘Oye, má, te he visto muy mal’, estoy pasando por un momento muy mal que es el de la menopausia, y me han tocado todos los síntomas, absolutamente todos. Y un día mi hija me dijo: ‘¿Por qué no haces OnlyFans? Si tienes un cuerpazo, tienes edad para hacerlo y, además, puedes ser ejemplo para muchas mujeres de tu edad”, mencionó a “De Primera Mano”.