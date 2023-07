“Creemos que es el camino adecuado”: Andrea Aristegui reveló que su hija abandonará el nido a los 15 años

Andrea Aristegui se sinceró sobre un nuevo proceso que enfrentará junto a su hija de 15 años, quien decidió irse de la casa para tomar un rumbo diferente en su vida.

En una conversación con Ivette Vergara, quien en estos momentos se encuentra como reemplazo de Eduardo Fuentes en “Buenas noches a todos”, la periodista reveló los motivos que llevaron a su hija a tomar esta iniciativa.

De esta forma, reveló que pese a que fue madre muy joven de Javiera, su hija mayor, la maternidad es “una de las cosas más lindas que te pueden pasar”.

De igual manera, enfatizó en que ella es afortunada de contar con el apoyo del padre de la joven: “Está presente hasta hoy, la única diferencia que cada uno tomó su camino, pero ella tiene la fortuna de tener a dos papás: el suyo y Gonzalo que es mi marido hace 20 años”, dijo.

“Afortunadamente, sin necesidad de llevar esto a otras instancias, siempre lo pudimos resolver. Si bien no somos amigos, tenemos una relación muy cordial y sin dificultades mayores”, sostuvo.

¿Para dónde se va Sofía?

Por otra parte, la periodista de Mega contó más detalles sobre la relación con su segunda hija, Sofía, quien es fruto de su relación con Gonzalo.

“Es una niña que llegó a alegrar la casa, porque fue durante mucho tiempo una especie de hija única. La Javi tuvo a su hermana a los 10 años, porque ella asumió un rol de hermana mayor bien marcado, la Sofi era la guagua y después la niña”, comentó.

Asimismo, agregó que su retoña “tiene una personalidad muy extrovertida, divertida, entonces ella llegó a la familia a poner alegría, hasta hoy nos reímos de sus historias, de la manera que se expresa, nos encanta. Ha sido el complemento perfecto”, describió.

Con respecto a la partida de su hija al extranjero, la comunicadora declaró que “se va por un semestre a Inglaterra. Ella siempre ha sido muy busquilla, de estar experimentando, interesada en aprender, y tiene muchos intereses distintos. Desde chica ha estado mirando hacia afuera, ha hecho algunos viajes, y este año tomó la decisión de irse de intercambio”, contó.

Eso sí, Andrea manifestó que la adolescente tiene todo el respaldo de la familia. “Nosotros creemos que es el camino adecuado, y en este caso la apoyamos en su decisión y estamos en este proceso”, sostuvo.

“Ella todavía no sabe qué quiere estudiar, me pregunta porque quiere definir su futuro, pero yo le digo que todavía le queda, y que no hay apuro, pero que lo que quiera hacer con esfuerzo personal, la vamos a apoyar. Ese es nuestro gran objetivo, que sean felices en lo que quieran hacer”, cerró en el programa de TVN.