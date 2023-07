Daniela Muñoz reveló que nació un romance con un entrevistado mientras reporteaba en terreno

La reportera estrella del matinal “Contigo en la mañana”, Daniela Muñoz, estará presente en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, y en el momento de ingreso confesó una anécdota durante su trabajo matutino que desembocó en un romance con un entrevistado.

“Tenía que hacer un móvil comercial muy acotado, y de repente me llama (el gerente), y me dice que logramos aumentar las redes sociales, tu despacho fue excelente”, partió contando.

“Mentira porque no subieron ni un seguidor. Yo dije ‘cuentero, pero me gustan los cuenteros’ (al entrevistado). Me dijo ‘¿qué te gusta?, yo le dije el ceviche, me dijo, ‘perfecto, jueves a las ocho de la noche en un restaurante rico’”, reveló la periodista.

“Y no me habló en toda la semana, yo dije a este hueón se le olvidó. El jueves siguiente, seis de la tarde, (el hombre le preguntó): ‘¿Cómo estamos para hoy?, y ahí nació el amor”, contó Daniela Muñoz.